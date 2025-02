Angelo Madonia a La volta buona: “Ballando? Io la parte lesa, non Federica Pellegrini”

Fonte: IPA Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

Da Ballando con le Stelle a Federica Pellegrini, da Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: tanti gli argomenti toccati da Angelo Madonia a La volta buona. Il ballerino è tornato in tv dopo un lungo periodo di assenza e nel salotto di Caterina Balivo ha svelato alcuni retroscena circa il suo licenziamento dal dancing show di Milly Carlucci. Ha parlato a lungo, poi, del rapporto con l’ex moglie di Paolo Bonolis, che va avanti da circa un anno e che, in barba a critiche e malelingue, procede a gonfie vele. E, tra le tante cose, non è mancata una stoccata alla Divina, con la quale non ha mantenuto un legame dopo la fine del programma.

Le parole di Angelo Madonia a La volta buona

“Ho scoperto di essere stato fatto fuori da Ballando con le Stelle tramite la tv. Mi avevano avvertito dicendo che avremmo concordato come e quando dirlo. – ha raccontato Angelo Madonia a La volta buona – Ma la Rai è uscita con il comunicato prima ancora di aver concordato con me come fare. Ma va bene così”.

“Se rifarei tutto? Sì. Io a Ballando con le Stelle volevo parlare del mio lavoro, ma mi facevano solo battute sulla mia vita privata”, ha aggiunto il ballerino. E a tal proposito non ha potuto non menzionare Selvaggia Lucarelli, la giurata con la quale si è più scontrato nel corso del programma.

“Selvaggia fa dei commenti che vanno fuori l’esibizione e tutto il lavoro fatto in settimana – ha fatto notare Madonia – Penso ancora che Selvaggia danneggi la giuria di Ballando con le Stelle, danneggia il pensiero della giuria“.

“È stato un percorso difficile. Io non arrivo davanti alla giuria per parlare della mia vita privata. Io volevo parlare del mio lavoro. Non era colpa mia. Mi arrivava addosso e ho dovuto gestirlo. Ho riconosciuto i miei limiti, ma non era mia idea dopo una settimana di lavoro arrivare sul palco e parlare d’altro. Capisco l’imbarazzo di Pellegrini, ma quando prendevano in esame la mia vita privata io dovevo rispondere, non potevo restare in silenzio”.

E sulla Divina Angelo è stato piuttosto chiaro: “Umanamente parlando ci eravamo trovati, ma dopo la trasmissione non ci siamo più sentiti. Ci sono dei rapporti che muoiono senza necessariamente una chiusura. La parte lesa qua non è stata Federica Pellegrini, ma io: padre di famiglia licenziato con un comunicato stampa”.

“Non c’è stato niente di così diretto o scontroso. Io penso che con lei ho fatto il mio lavoro“, ha ribadito Madonia che al di là di tutto aveva già deciso che questo sarebbe stato il suo ultimo anno a Ballando con le Stelle.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme

A La volta buona Angelo Madonia ha fatto riferimento anche a Sonia Bruganelli: i due sono legati dal 2024 e sono molto felici insieme. Il ballerino ha spiegato di non aver gareggiato con la Bruganelli perché “se si vivono cose importanti è giusto preservarle, tenere le cose personali separate da quelle professionali”.

Dopo un anno il bilancio con Sonia è “bellissimo, in crescita”, ha assicurato Madonia. “Ballando ha contribuito. Famiglia allargata? Quando c’è il bene non è faticoso. Questa esperienza non mi fa faticare, le persone coinvolte sono intelligenti. Fantasma Bonolis? No, la mia vita, la nostra vita continua…”.

Madonia ha inoltre svelato che dopo l’avventura a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli non balla più: “Mi ha detto basta latini”, ha confidato.