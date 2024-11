Fonte: IPA Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Nella puntata di oggi 29 novembre a Striscia la Notizia Federica Pellegrini riceve il Tapiro d’Oro dopo la “cacciata” di Angelo Madonia dal dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Dopo la puntata di sabato 23, è arrivato il comunicato ufficiale del programma: Madonia è stato allontanato e al suo posto, al fianco della Divina del nuoto, c’è Samuel Peron. Ecco le dichiarazioni della Pellegrini ai microfoni di Valerio Staffelli.

Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini dopo l’addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

A consegnare il Tapiro d’Oro nelle mani di Federica Pellegrini (è l’ottavo per lei) è l’inviato Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. Indubbiamente è il tema del momento: è capitato, nel corso degli anni, di vedere i maestri di ballo sostituiti. Ma quanto accaduto a Ballando con Angelo Madonia è destinato a passare alla storia del programma: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo

arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, ha dichiarato la Pellegrini a Striscia.

Anche Staffelli ha fatto menzione di quanto già anticipato da Rossella Erra: Angelo Madonia avrebbe spesso cercato lo sguardo della fidanzata, Sonia Bruganelli. “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro“. Parole dure, ma veritiere, alla fine. Al posto di Madonia, dalla prossima puntata, c’è un gradito ritorno, quello di Samuel Peron. In merito al nuovo maestro di ballo, la Pellegrini si è lasciata andare a una battuta simpatica: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui”.

Le dichiarazioni di Angelo Madonia dopo l’addio a Ballando con le Stelle

Angelo Madonia è stato “allontanato” da Ballando con le Stelle, ma la decisione non è stata presa basandosi unicamente su quanto avvenuto in puntata sabato 23 novembre, con il battibecco. A offrire un retroscena sulla questione è stato TvBlog (anche se Gabriele Parpiglia aveva già accennato di questioni dietro le quinte): il ballerino, infatti, sarebbe stato richiamato più volte dalla produzione.

Al Corriere della Sera, Madonia ha svelato di avere un rammarico riguardo a questa edizione, che sentiva già come “l’ultima”, ed è di non aver protetto Federica Pellegrini. Che, sì, come ha sostenuto Ivan Zazzaroni stesso, avrebbe meritato molta più attenzione e cura nei suoi confronti. “Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica”, ha detto Madonia, che si è comunque assunto tutte le sue responsabilità, accettando anche il provvedimento. La stessa Milly Carlucci si è espressa sull’argomento: “Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso. È l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti. Questo è sempre successo con tutti per 19 anni. In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro“.