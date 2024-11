L'unico rammarico di Angelo Madonia dopo l'addio a "Ballando": non aver protetto Federica Pellegrini, "in imbarazzo e in difficoltà" secondo Rossella Erra

Angelo Madonia è fuori da Ballando con le Stelle. Il comunicato degli ultimi giorni ha messo in chiaro la posizione del ballerino nel dancing show condotto da Milly Carlucci: ad affiancare Federica Pellegrini nelle restanti puntate del programma è Samuel Peron, un graditissimo ritorno per tutti gli affezionati del sabato sera di Rai1. Madonia si è detto rammaricato per non aver protetto Federica Pellegrini: a parlare è anche Rossella Erra.

Caso Angelo Madonia a Ballando con le Stelle, parla Rossella Erra

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più amati e seguiti. E negli ultimi anni è diventato sempre più ambito: è una vetrina importante, un modo per mettersi in gioco e per mostrare il proprio talento, oltre che per raccontare la propria storia. Per Federica Pellegrini, la Divina del nuoto, il dancing show condotto da Milly Carlucci è stato decisamente turbolento: dopo quanto accaduto nella puntata del 23 novembre, nei giorni successivi, Angelo Madonia è stato allontanato da Ballando.

Si è tanto parlato del mancato feeling tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia. In un’intervista a Fanpage, Rossella Erra ha spiegato il suo punto di vista su quanto accaduto: “Lui guardava sempre verso la prima fila dove c’era seduta Sonia. Mi dispiace perché un professionista ha perso un lavoro, però allo stesso momento io mi sarei voluta alzare per abbracciare Federica Pellegrini”.

La Erra ha parlato dell’imbarazzo di Federica, che si è fatta addirittura indietro nel momento clou: “Ha lasciato parlare lui, in quello che a me è sembrato un comunicato stampa suo, che non c’entrava niente con il ballo. (…) Lì avevamo una donna in chiara difficoltà, messa in disparte per una questione personale e privata di un maestro di ballo. Questo non c’entra niente col ballo e col gioco”.

Il rammarico di Angelo Madonia: “Non ho protetto Federica Pellegrini”

Dopo aver parlato pubblicamente del suo addio a Ballando con un post su Instagram, Madonia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che il suo unico rammarico è di non aver protetto la Pellegrini. “Il percorso con lei è stato molto piacevole, abbiamo lavorato tanto e infatti i risultati sono cambiati di settimana in settimana e c’è stata una sua crescita progressiva nella danza”. Ha poi spiegato che l’iniziativa di chiudere con Ballando è stata presa dalla Rai e dalla produzione: “Una doccia fredda”.

Ha ammesso di non “essere stato bravo a gestire certe cose”, e di essere un professionista della danza, e non della comunicazione. “Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica“, si è assunto le sue responsabilità, ma ha detto di aver accettato la decisione. “Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno”. E con Milly Carlucci? Non è mancato dispiacere da entrambe le parti. Dalla prossima puntata, al fianco di Federica Pellegrini, in ogni caso, ci sarà Samuel Peron.