Angelo Madonia ha finalmente rotto il silenzio sul suo addio a Ballando con le Stelle. E anche Sonia Bruganelli è tornata a parlare della vicenda in tv. Se a La vita in diretta non ha saputo rispondere con precisione perché ha appreso della notizia praticamente in diretta tv, diversa è stata la sua reazione a La volta buona, all’indomani del clamoroso colpo di scena, che ha lasciato di stucco tutti, fan e non. Mai, infatti, nella storia del dancing show di Milly Carlucci era stato sostituito un ballerino a poche puntate dalla finale, prevista per il prossimo 21 dicembre.

Perché Angelo Madonia ha lasciato Ballando con le Stelle

In un lungo post su Instagram, Angelo Madonia ha spiegato le ragioni che l’hanno portato – a quanto pare in accordo con la produzione – a lasciare Ballando con le Stelle. “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”, ha scritto il ballerino a corredo di una foto in cui balla con Federica Pellegrini.

“È per questo che, – ha aggiunto – con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”

“Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”

Infine: “Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza”.

Le parole di Sonia Bruganelli a La volta buona

Sonia Bruganelli è stata intercettata dall’inviato de La volta buona, il programma di Caterina Balivo, mentre si recava alle prove di Ballando con le Stelle. Nonostante la sua eliminazione, l’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe rientrare in gioco con il suo insegnante Carlo Aloia grazie al ripescaggio. La Bruganelli non si è sottratta alle domande del giornalista anche se ha preferito non svelare troppo.

“Angelo non l’avevo sentito ieri, oggi l’ho sentito certo e l’ho visto, l’ho sentito. Come sta? Ma lui sta bene, sono io che sto male che sto ancora qua dentro (ride, ndr); – ha detto Sonia – lui è libero, io no devo lavorare per lo spareggio, io vado per lo spareggio, io e Carlo. Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui fino alla fine quindi se questa sarà la fine sarà la fine se non sarà ne riparleremo”.

In passato si è vociferato di alcune tensioni, mai confermate, tra il ballerino e Federica Pellegrini. Pure quest’ultima ha preferito non parlare troppo, limitandosi a pubblicare sui social una faccina con in testa una benda e l’espressione triste.

Dopo questa svolta il percorso della Divina a Ballando con le Stelle si complica inevitabilmente anche se può contare sull’esperienza del nuovo ballerino Samuel Peron, chiamato da Milly Carlucci a sostituire Madonia.

Fonte: IPA

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini su Angelo Madonia

Sempre a La volta buona sono state riproposte delle dichiarazioni che Federica Pellegrini ha rilasciato dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quella del 23 novembre. L’ex nuotatrice non ha nascosto una certa insofferenza per le continue liti tra Angelo e la giuria. “Mi sono sentita a disagio più volte, sono stata messa in mezzo a discussioni che non mi appartengono. Io sono qui per lavorare”, ha ammesso.

“A me dispiace davvero tanto essere sempre in mezzo come un pero. E mi dispiace soprattutto perché era una bella serata, abbiamo ballato benissimo. Quindi non c’era nemmeno motivo che succedesse tutto questo. Il ballo è stato bellissimo, forse per la prima volta ho sentito di aver ballato veramente”.

E poi: “Se mi sono sentita a disagio nel momento in cui Angelo ha battibeccato? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Io poi abbozzo, abbozzo, però mi dispiace anche essere tirata in mezzo alle discussioni, che poi non mi appartengono nemmeno. Io sono qui per lavorare, ho la mia famiglia a casa che mi guarda. E quello per me è l’importante”.