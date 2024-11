Ballando con le stelle, le pagelle della nona serata: Anna Lou allieva modello (10), Sonia esce a testa alta (8)

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Prosegue la gara più danzereccia della televisione italiana. I vip continuano a mettersi in gioco nelle sfrenate coreografie di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci giunto alla sua nona puntata nell’edizione 2024. Protagonista della serata il giornalista Alberto Matano, che ha eccezionalmente lasciato il suo posto al tavolo dei giurati per scendere in pista e trasformarsi in ballerino per una notte.

Anna Lou, proprio una brava ragazza. Voto: 10

Quando si guarda Anna Lou Castoldi non si può non tornare a nutrire fiducia nelle nuove generazioni. Figlia di due matti ribelli per professione, nonostante il look lievemente dark tutto piercing e tatuaggi, Anna Lou è il ritratto della brava ragazza. Umile, alla mano e senza grilli in testa, si impegna sul serio senza mai prendersi troppo sul serio. E il meglio lo ha dato lì dove gli altri tirano fuori il peggio. Di fronte alle aspre critiche della giuria, che l’hanno persino mandata allo spareggio, la giovane ballerina ha mostrato un atteggiamento encomiabile.

“Secondo me il ballo non era da insufficienza, ma chi sono io per contraddire il parere di chi fa questo lavoro da anni”, che parole sagge (Alan Friedman, guarda e impara). Ha avuto un momento di incertezza nel corso della competizione, ha risposto lievemente stizzita in preda alla delusione, ma si è immediatamente rimessa sui binari, tornando a essere l’allieva che ogni maestro vorrebbe, la ballerina che ogni giurato ha piacere a votare. La più brava della classe, 10 pieno e, se potessimo, aggiungeremmo anche una stellina.

Sonia Bruganelli si prende la sua rivincita. Voto: 8

È stata e continua a essere la concorrente più chiacchierata di questa stagione di Ballando con le stelle. Sonia Bruganelli balla, come tutti, ma fa parlare di sé soprattutto quando è ferma, quando risponde a tono alla giuria o si lascia andare a confessioni personali in sala prova. Nel corso delle puntate, ci sono state polemiche con i colleghi dell’ex marito Paolo Bonolis, liti con i giurati e scontri con il pubblico. Ma tutto – almeno per il momento – è volto al termine. Eliminata da pubblico e giuria, Sonia si è vista costretta a lasciare la gara. Ma l’ha fatto a testa alta, continuando a danzare nonostante l’ennesimo, sempre più grave, infortunio e offrendo agli spettatori la sua performance più bella dall’inizio della competizione. Stavolta, nonostante tutto, si merita un bell’8.

Il lato romantico di Luca Barbareschi. Voto: 9

“Quella stretta di cuore e di cervello. Mi piace tutto di lei”: quanta bellezza nella dichiarazione d’amore che Luca Barbareschi ha dedicato alla moglie Elena Monorchio, con la quale sta vivendo un momento di profonda crisi. Preparatosi a danzare il più passionale dei balli di coppia, il tango, l’attore si è lasciato andare a rivelazioni molto personali, confidando il proprio rimpianto per il dolore causato alla giovane compagna, “stare con me è come stare sulle montagne russe”. In un momento di inattesa apertura, Barbareschi ha dichiarato il pentimento per gli errori commessi e la speranza in un lieto fine. La differenza d’età c’è – ha quasi il doppio degli anni della moglie, ma spera che nel futuro non diventi un ostacolo. E così per lui la competizione diventa qualcosa di più, se vincerà, sarà alla compagna che gli sta al fianco da 16 anni che dedicherà la vittoria.