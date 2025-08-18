Ballando con le Stelle, “Paolo Belli concorrente”: al suo posto Federica Pellegrini?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del dancing show, la ventesima, e Milly Carlucci è intenzionata a lasciare il segno per questo speciale anniversario

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle con Paolo Belli dal 2005

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si annuncia davvero scoppiettante. Quest’anno ricorrono i venti anni dal debutto del programma e Milly Carlucci è intenzionata a fare davvero le cose in grande. Non solo arruolando nel cast personaggi discussi come Barbara D’Urso ma anche rivoluzionando alcuni dinamiche del dancing show. Pare infatti che sia intenzionata a far ballare Paolo Belli, da sempre suo co-conduttore, e a richiamare Federica Pellegrini, che lo scorso anno si è classificata al secondo posto dietro Bianca Guaccero.

Paolo Belli concorrente di Ballando con le Stelle?

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, Milly Carlucci avrebbe preparato una mossa a sorpresa per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Avrebbe deciso di far diventare Paolo Belli, direttore d’orchestra e co-conduttore dello show, uno dei concorrenti in gara. Un vero e proprio cambio di ruolo.

Un’idea sicuramente interessante che però cambierà inevitabilmente alcuni equilibri e certezze all’interno del format. Tra l’altro Paolo Belli è stato già ballerino per una notte alla finale di Ballando con le Stelle nel 2021, quella vinta da Arisa e Vito Coppola.

“Ballando con le Stelle è un sogno, – aveva raccontato in passato il musicista a proposito del suo impegno in tv – da bimbo sognavo di fare l’entertainment, ho avuto la fortuna nel vedere Walter Chiar, Mina, Totò, Alberto Sordi, il varietà dove c’era tutto quello che c’è in Ballando… musica, costumi, abiti, e c’era grande preparazione come in Ballando“.

Federica Pellegrini torna a Ballando con le Stelle?

Con Paolo Belli concorrente, chi dirigerà il “traffico” nella sala delle stelle? Sempre stando a quanto trapelato sul portale di Roberto D’Agostino si starebbe valutando la figura di Federica Pellegrini, che lo scorso anno ha partecipato alla trasmissione ed è riuscita a raggiungere il secondo posto nonostante i problemi con Angelo Madonia.

“Nello show del sabato sera tornerà anche Federica Pellegrini – si legge sul sito – sul ruolo della campionessa le bocche sono cucite: prenderà il posto di Belli nella sala delle stelle?”.

La Divina, che ha ormai smesso di nuotare da tempo, ha instaurato un ottimo rapporto con la produzione di Ballando con le Stelle. E soprattutto con Milly Carlucci che, dopo averla voluta fortemente a Sognando…Ballando con le Stelle, vorrebbe lavorare ancora insieme all’ex nuotatrice.

IPA

Le altre novità di Ballando con le Stelle 2025

In attesa di capire se le ultime indiscrezioni si concretizzeranno, ci sono tante altre novità per Ballando con le Stelle 2025. Come il ritorno di Simone Di Pasquale, che lascerà la seduta da tribuno del popolo per tornare in pista. Il ballerino e coreografo ha fatto la storia del programma e nel 2005 ha vinto la prima edizione in coppia con Hoara Borselli.

Tra i maestri di ballo spiccherà poi la new entry Chiquito, vero nome Yovanny De Jesus Moreta, il dominicano che lo scorso maggio ha vinto la finale di Sognando Ballando con le stelle.

Tra i concorrenti, infine, cresce sempre più l’attesa per la partecipazione di Barbara D’Urso, che ha finalmente deciso di mettersi in gioco dopo due anni di lontananza dalla televisione.