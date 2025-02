Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle, punta all’Isola: l’indiscrezione

Fonte: IPA Angelo Madonia

Il mondo della danza è un mondo difficile, che richiede sacrificio, dedizione e tanta, tanta fatica. Se sopravvivi, e ottieni successo, in un ambiente del genere, puoi sopravvivere ovunque, persino su un’isola deserta. È quello che avrà pensato il ballerino Angelo Madonia che, vistosi escluso dal cast di Ballando con le stelle di cui ha fatto parte per anni, pare sia pronto a entrare nella squadra di naufraghi vip de L’isola dei famosi.

Angelo Madonia (ri)punta all’Isola dei Famosi

A diffondere le prime indiscrezioni sul futuro televisivo di Angelo Madonia è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. “Angelo Madonia non sarà nel cast di Ballando nella prossima edizione… È ufficiale…” ha scritto il giornalista in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Mi dicono ritenti con L’isola dei Famosi. – continua il post – ci riuscirà dopo il no dell’ultima edizione?”. Madonia non ha commentato, ma ha risposto con una battutina sagace verso Parpiglia: “E poi ci sono le persone coerenti, mi ha bloccato ma parla di me” è il messaggio condiviso sulle sue pagine social.

Pare dunque, se quando ipotizzato da Parpiglia è vero, che Madonia si sia ricandidato per diventare uno dei concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi. E, stando a insistenti voci di corridoio, non sarebbe la prima volta che il ballerino tenta l’impresa con il reality Mediaset (la cui conduzione sarà affidata a Veronica Gentili). Nel 2024, però, la redazione aveva rifiutato la candidatura di Madonia, additando come causa “i troppi tatuaggi”.

Una motivazione alquanto debole e che potrebbe essere facilmente superata quest’anno, considerata l’alta attenzione che il gossip ha riservato a Madonia negli ultimi mesi. Per le polemiche suscitate durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove si è scontrato tanto con i giudici quanto con la concorrente a lui affidata, la campionessa Federica Pellegrini. Ma soprattutto per la neonata relazione con l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, conosciuta proprio nel dietro le quinte dello show condotto da Milly Carlucci.

Perché è stato escluso da Ballando con le stelle

Nell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, il professionista Angelo Madonia è stata accoppiato con la concorrente Federica Pellegrini, verso la quale avrebbe tenuto – a detta della stessa redazione del programma – atteggiamenti ben poco professionali. Il cast gli ha attribuito la colpa di non prestare a Pellegrini la giusta attenzione e di cercare di portare voti a una coppia avversaria, quella della fidanzata Sonia Bruganelli. Madonia, che con Ballando collaborava da parecchi anni, è stato allontanato con un comunicato stampa, così come da lui stesso ribadito ospite di Caterina Balivo a La volta buona: “La parte lesa qua non è stata Federica Pellegrini, ma io: padre di famiglia licenziato con un comunicato stampa”.

Che il rapporto con Ballando è concluso è dunque certo. Chissà se Parpiglia avrà ragione anche per quel che riguarda L’isola e se Madonia farà compagnia sulle spiagge dell’Honduras alle già confermate concorrenti, al momento tutte donne e sportive. Nel cast ci sarà la tennista Camila Giorgi, la ciclista Letizia Paternoster e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Mentre è in bilico la partecipazione di Loris Karius e dell’ex velina Maddalena Corvaglia.