Ancora problemi tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Dopo l’esclusione del ballerino da Ballando con le Stelle pare che la coppia stia attraversando una nuova crisi. Già qualche settimana fa i due si allontanarono per poi mostrarsi più uniti e affiatati che mai. Ma in realtà il futuro sarebbe un’incognita. E dal passato potrebbe rispuntare Paolo Bonolis, l’ex marito che non si sarebbe mai allontanato troppo dalla produttrice e autrice televisiva perché ancora molto innamorato.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono in crisi?

Dopo Ballando con le stelle e le varie polemiche di cui sono stati protagonisti sarebbe cambiato qualcosa tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. I due non sarebbero più complici come un tempo e all’ultima diretta Instagram del ballerino, poi salvata sul profilo, manca proprio il consueto like della compagna. Ha lasciato tutti un po’ perplessi poi l’esitazione di Sonia durante l’intervista a Belve. Alla domanda su Angelo, la Bruganelli ha dichiarato di stare bene anche se è apparsa un po’ titubante. Maretta in corso?

Una crisi che secondo il settimanale Oggi non sarebbe solo frutto dell’immaginazione o di voci insistenti ma anche di un messaggio social condiviso dall’ex opinionista di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi: “Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”.

A destare sospetti anche le dichiarazioni che Angelo Madonia ha rilasciato al Corriere della Sera, in merito al futuro della loro storia d’amore sbocciata un anno fa: “Con Sonia è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e nuove cose di cui parlare”.

Affermazioni che sembrano nascondere un presente tutt’altro che roseo e un futuro incerto. Anche se Sonia Bruganelli ha confidato a Francesca Fagnani di voler proteggere questo amore con Angelo Madonia, di volerlo vivere con grande discrezione e riservatezza. Ma – a quanto pare – l’esclusione del ballerino da Ballando con le Stelle ha intensificato ancora di più le tensioni.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano insieme?

A buttare ulteriore carne al fuoco è sempre il settimanale Oggi che ha pubblicato alcune immagini di Sonia Bruganelli e l’ex marito Paolo Bonolis insieme per Roma. “Sonia Bruganelli a passeggio con Paolo Bonolis. Si dice che potrebbero riavvicinarsi e tornare insieme, anche perché Paolo sarebbe ancora innamorato“, ha scritto la rivista.

Separati da oltre un anno, Bonolis e la Bruganelli in realtà non si sono mai allontanati e, oltre ad essere rimasti in ottimi rapporti, abitano in due appartamenti vicini, separati solo da una porta. Senza dimenticare i tre figli, Silvia, Davide e Adele, che li uniranno per tutta la vita. Non è quindi affatto strano vederli insieme per le strade della Capitale.

A volere fortemente la separazione è stata Sonia Bruganelli che, come ha ammesso in più di qualche ospitata, aveva bisogno di nuovi stimoli ed esperienze. Paolo Bonolis, dal canto suo, ha accettato con difficoltà la decisione dell’ex moglie così come la confessione di un tradimento avvenuto anni prima che, indubbiamente, l’ha turbato. Torneranno davvero insieme? Lo scopriremo solo vivendo…