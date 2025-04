Sonia Bruganelli, mini abito e mano nella mano con Angelo Madonia alla Milano Design Week

Fonte: IPA Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

La Milano Design Week è l’evento per eccellenza da non perdere nel capoluogo meneghino: ogni anno la città si trasforma per accogliere le sperimentazioni nel mondo dell’arredo e del design, divenendo un vero e proprio laboratorio di design e lusso a cielo aperto. Gli eventi e gli appuntamenti della Milano Design Week sono così importanti che anche i vip vi prendono parte: è il caso di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia che sono stati sorpresi mano nella mano.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia alla Milano Design Week

La Milano Design Week è decisamente tra gli appuntamenti più attesi nella città meneghina. Negli anni è diventato un evento ampio, che ha saputo coinvolgere non solo le realtà storiche, ma anche i giovani emergenti e i designer indipendenti. Non sorprende, dunque, che anche i vip facciano un salto, per osservare le installazioni o adocchiare le tendenze di settore. Come Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, che ormai fanno coppia fissa da un po’ di tempo.

Fonte: IPA

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, annunciata con un’intervista congiunta, la Bruganelli ha ripreso in mano le redini della sua vita: ha preso parte a Ballando con le Stelle, un’esperienza ormai archiviata. E lo stesso vale per Angelo Madonia, che invece si dice pronto per altri lavori. Alla Milano Design Week, la coppia è stata sorpresa mano nella mano: hanno partecipato all’inaugurazione della boutique Louis Vuitton in via Montenapoleone. E che look chic: un mini dress con cintura in vita che lascia le gambe a vista a cui ha abbinato un biker in pelle e scarpe dello stesso colore, con la borsa Louis Vuitton ovviamente.

La nuova vita di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono ormai una coppia anche in affari: la Bruganelli ha scelto di produrre Madonia in Passi di vita, il suo nuovo podcast. Il primo ospite del podcast è uno dei coreografi più famosi, ovvero Giuliano Peparini. In un’intervista a Chi, Madonia si è detto pronto ad aprire altre porte, ma è incerta la sua presenza a Ballando con le Stelle in Spagna. “Avevo accettato ma la produzione è slittata di qualche mese e avevo preso altri impegni, quindi non è sicuro”.

Per quanto riguarda il podcast, ha ammesso di aver ricevuto supporto e stimoli dall’attuale compagna Sonia. “Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c’è stima e ispirazione. Ci siamo confrontati anche sul podcast, mi ha esposto le sue idee e mi ha messo in contatto con Sdl, un team splendido”.

Madonia ha inoltre aggiunto di aver chiuso con l’edizione italiana di Ballando con le Stelle. “Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diamo delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze”, in veste di ballerino sente di aver chiuso il cerchio e di volersi dedicare ad altri progetti. E poi c’è l’ipotesi Amici: gli piacerebbe poter partecipare al programma di Maria De Filippi per portare il suo contributo.