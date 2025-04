Fonte: IPA Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Archiviata la delusione per l’addio a Ballando con le stelle, Angelo Madonia ha aperto un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera attraverso il podcast Passi di vita, prodotto dalla Sdl.tv guidata dalla sua compagna Sonia Bruganelli. Si tratta di qualcosa di inedito per lui, che dopo anni di televisione come comprimario, diventa finalmente protagonista di qualcosa che è tutta sua. Un racconto intimo, aiutato da alcuni dei più rilevanti professionisti del settore, che parte dall’esperienza di Giuliano Peparini.

Di cosa parla il nuovo podcast di Angelo Madonia

“Il primo ospite del podcast Passi di Vita sarà Giuliano Peperini, che racconterà il suo incredibile percorso: dai sogni di un bambino apparentemente fuori posto alla consacrazione come coreografo di fama internazionale. Un incontro imperdibile con il maestro che ha rivoluzionato il mondo della danza e dello spettacolo. Non perderti il racconto di un uomo che ha fatto della sua arte una vera passione! Dal 3 aprile, lasciati ispirare dal mondo della danza con Angelo Madonia. Su tutte le piattaforme. Preparatevi a scoprire tutti i segreti del suo straordinario percorso!”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Sdl.tv, in cui viene mostrata in anteprima l’intervista resa ad Angelo Madonia da Giuliano Peparini, artista di fama mondiale e apprezzato professionista della nostra tv grazie ai quadri sensazionali ideati negli anni in cui era direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Il podcast del ballerino palermitano è chiaramente incentrato sulla danza, disciplina che lui interpreta ottimamente ormai da diversi decenni. E il suo esordio alla conduzione non poteva che vertere sulla grande passione che nutre per il suo mestiere, svolto con grande professionalità malgrado l’incidente di percorso capitatogli nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dalla quale si è ritirato prima di concludere il lavoro iniziato con la sua partner di ballo Federica Pellegrini.

La nuova vita dopo Ballando con le stelle

Come lui stesso aveva avuto modo di specificare, il suo lavoro non si è mai fermato nonostante il forfait a Ballando con le stelle. Ha continuato a danzare e a insegnare, anche come ospite della Peparini Academy, l’accademia di arti sceniche fondata a Roma da Giuliano Peparini. Da qui è ripartito con tutta la forza che necessitava per mettersi alle spalle un passato doloroso, quello in cui aveva chiuso la lunga e proficua collaborazione con il dance show di Rai1.

La sua storia con Sonia Bruganelli procede a gonfie vele, malgrado lui ne parli davvero poco, e adesso è anche la produttrice del suo podcast Passi di vita dedicato alla danza. I contenuti del suo programma sono disponibili dal 3 aprile e sono stati presentati proprio da lui attraverso un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la cover del podcast: “Passi di Vita – Il Podcast di Angelo Madonia. La danza è più di un movimento: è una storia, un viaggio, un’emozione che lascia il segno. Dal 3 aprile, entra nel cuore della danza con Angelo Madonia e scopri le storie che si nascondono dietro ogni passo. Disponibile su tutte le piattaforme. Segui il viaggio. Fai il primo passo”.