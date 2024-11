“Peron infortunato, Pellegrini senza partner a Ballando”: l’indiscrezione e la foto sospetta

Fonte: IPA Samuel Peron

L’esperienza a Ballando con le Stelle non si sta rivelando particolarmente fortunata per Federica Pellegrini. Dopo l’addio al programma del suo maestro Angelo Madonia, la nuotatrice si potrebbe trovare nuovamente senza un coach sulla pista da ballo: Samuel Peron, scelto dalla produzione per accompagnarla nella semifinale del programma, si è infatti infortunato durante le prove. Non è chiaro se il ballerino riuscirà a risolvere il problema in tempo per la puntata di stasera, ma nel frattempo, la campionessa olimpica ha commentato sui social con l’ironia che da sempre la contraddistingue.

Samuel Peron infortunato a “Ballando con le Stelle”

Nuovi guai a Ballando con le Stelle per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica rischia di trovarsi senza coach all’ultimo minuto dopo l’avvicendamento tra il suo maestro Angelo Madonia e Samuel Peron. Quest’ultimo, infatti, si è infortunato durante le prove, subendo uno strappo al polpaccio. Fonti del programma confermano l’incidente e fanno sapere che, se si riuscirà a risolvere il problema, Peron questa sera sarà in pista. In caso contrario, si cercherà un’altra soluzione per la campionessa, che nella puntata del 30 novembre risulta ancora in gara, essendo risultata tra i sei semifinalisti.

Federica Pellegrini, dal canto suo, ha commentato l’esperienza poco fortunata con uno scatto ironico sui social. Accanto ad un primo piano che la ritrae piuttosto incredula e con lo sguardo rivolto verso il cielo, la nuotatrice ha scritto “Mood of the day” (Umore del giorno). Un modo come un altro per prenderla con filosofia, sperando che nelle prossime ore la situazione possa avere un epilogo felice. Perché no, anche con l’ausilio di qualche preghiera.

Quale sarà il destino di Federica Pellegrini a “Ballando con le Stelle”?

In seguito all’infortuno di Samuel Peron, dalla produzione di Ballando con le Stelle non sono arrivate comunicazioni sulla sorte di Federica Pellegrini. La campionessa potrebbe scendere in pista con un nuovo insegnante, pur non avendo avuto tempo a sufficienza per provare la performance. Per Samuel Peron, che ha partecipato a 18 edizioni del dance show di Milly Carlucci, si tratta del primo infortunio. Una situazione molto sfortunata e piuttosto singolare sulla quale Selvaggia Lucarelli, temibile giudice del programma, ha così ironizzato: “Federica Pellegrini ha scritto la storia del nuoto e si appresta a scrivere pure quella di Ballando con le Stelle”.

La nuotatrice, infatti, solo la scorsa settimana era rimasta “orfana” del suo maestro Angelo Madonia, che aveva abbandonato il programma. In merito all’abbandono del ballerino di origini siciliane, la campionessa aveva utilizzato parole molto dure, sottolineandone una condotta non sempre perfetta: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare Sonia (Bruganelli). E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”. Sull’arrivo di Samuel Peron, invece, si era detta ai microfoni di Striscia la Notizia molto ottimista: “Si ricomincia tutto da capo, Samuel mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui”. Una previsione che, alla luce dell’infortunio del maestro, rischia di avverarsi seriamente.