Angelo Madonia, addio a Ballando con le Stelle. Le sue performance più belle

Talentuoso, preparato e capace di far brillare sulla pista da ballo le allieve con cui lavora all’interno di Ballando con le Stelle. Litigi e critiche a parte, Angelo Madonia è un ottimo professionista che nelle svariate edizioni del programma in cui è apparso come ballerino è stato in grado di mostrare incredibili performance instaurando, a volte più di altre, una certa affinità con le proprie dame.

Ecco la lista delle coreografie che, per noi, rimarranno nella storia della sua carriera a Ballando con le Stelle.

Angelo Madonia, le performance più belle

Complicità e romanticismo con Ema Stokholma

Un esordio nel cast di Ballando con le Stelle nel 2006 per poi tornare a farne parte nel 2021, Angelo Madonia ha sempre dimostrato una professionalità e un talento che ha permesso al dancing show di regalare emozioni senza pari. Tra queste sicuramente quelle dell’edizione 2022, anno in cui ha partecipato in coppia con Ema Stokholma, presentatrice e conduttrice radiofonica con cui ha instaurato fin da subito una bellissima complicità, tanto da diventare una coppia anche nella vita privata.

I due si sono sempre misurati su bellissime coreografie che hanno saputo incantare il pubblico al punto da diventare la coppia più accreditata come vincitrice di quella stagione.

Durante la serata finale, la loro performance ha convinto la maggior parte dei giudici grazie alla loro chimica evidente, sottolineata anche da Fabio Canino: “Mi guardavo intorno mentre ballavate: create magia, la gente intorno è felice, allegra, anche sognante. Un punto sicuramente a vostra favore è la vostra storia privata entrata in pista. Questo rende tutto più leggero”.

Fonte: IPA

Bellissimi e completamente a loro agio, la performance ha regalato una bellissima atmosfera, ma non abbastanza da farli arrivare al primo posto della competizione. Poco male, il loro terzo posto rimane comunque uno dei più belli del programma.

Lo showdance con Federica Pellegrini

Nel 2024 Angelo torna nel cast prestando la sua professionalità a Federica Pellegrini, diva indiscussa del nuoto italiano con cui il ballerino inizia un percorso proficuo dal punto di vista della danza, ma con alcune piccole difficoltà. Nonostante la loro esperienza sia terminata prima del previsto a causa dell’abbandono di Angelo del programma, i due hanno comunque regalato performance divertenti e ben congeniate.

Fonte: IPA

Iconico lo show dance che ha saputo portare il pubblico sui palchi di Broadway, in cui la Pellegrini è apparsa sorridente e dimostrando un netto miglioramento divertendosi con il suo partner di ballo.

Una Salsa strepitosa

Non solo Broadway: famoso per la sua carriera da ballerino esperto di danze latino-americane, sul palco di Ballando con le Stelle Angelo Madonia ha saputo stupire, sempre insieme a Federica Pellegrini, con una Salsa davvero travolgente.

Fonte: IPA

Colori accesi, lustrini e frange hanno regalato un dinamismo nei movimenti della bella Federica, sempre più a suo agio sul palco in una performance che ha soddisfatto in primis i due ballerini, felici di aver ricevuto un bel 10. Un obiettivo cercato e ottenuto poco prima di decidere di lasciare la gara e di affidare la propria dama ai piedi e alle conoscenze di Samuel Peron.