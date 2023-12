Fonte: IPA Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Un amore splendido, quello di Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino, non privo di difficoltà, come capita a tutte le coppie. Nel corso di un’intervista si è aperta sul suo presente, ma anche sul passato, tra amore e lavoro, dove si è definita un “diesel”. Sempre in movimento, non si ferma mai, se non per prendere la rincorsa. E riguardo all’amore, nonostante i classici momenti di crisi, l’unione con Favino è più forte che mai, tanto che presto si celebreranno le nozze.

Anna Ferzetti parla dell’amore con Pierfrancesco Favino

“Una coppia centrata e solida”. Così Anna Ferzetti ha descritto il suo legame con l’attore Pierfrancesco Favino, ammettendo di non essere gelosa nemmeno di Angelina Jolie, con cui al momento l’attore sta girando un film in Ungheria. “Nella vita può capitare di tutto”, ha ammesso, ma la gelosia non è una componente del suo rapporto. Che, tra l’altro, è nato come nel più classico dei modi: un colpo di fulmine avvenuto a una festa.

Durante un’intervista a La Repubblica, la Ferzetti ha confidato i motivi per cui si è innamorata del compagno, con cui quest’anno festeggia ben vent’anni d’amore (stanno insieme dal 2003). “Perché è bello, mi fa ridere, è generoso, è un uomo di altri tempi. Ed è uno degli attori più bravi che abbiamo in Italia”. Si è profusa in complimenti la Ferzetti, ma, naturalmente, come tutti i rapporti, ci sono stati anche dei momenti complessi, in particolare dopo la nascita delle figlie, Greta nel 2007 e Lea nel 2013. La prima ha già il cinema nel suo futuro, infatti ha debuttato nel 2023 con il film I peggiori giorni al fianco della mamma.

In un’epoca dove esistono gli “amori express”, ci sono anche storie che sanno ancora stupire e resistere alle intemperie, così come alla temutissima crisi. “Anche noi abbiamo avuto i momenti di crisi quando sono nate le nostre figlie. Ci siamo dovuti riorganizzare. Ma tutto questo io lo definisco un bellissimo lavoro: avere un progetto comune e tenerlo vivo. Anche nella passione. Quando ero a Milano, lui aveva qualche giorno libero dal set in Ungheria, mi ha fatto la sorpresa, ci siamo fatti due giorni da coppia felice”. E le nozze sono nel prossimo futuro. “Ci sposeremo presto”, ha concluso la Ferzetti.

La storia d’amore tra Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Un colpo di fulmine, la famiglia messa al primo posto, i momenti di crisi: la vita di Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino è inevitabilmente piena di ricordi e cose belle, ma anche di impegni sul set, di date da incastrare. Naturalmente, la famiglia è il loro primo progetto, e seguire le figlie è essenziale per garantire benessere ed equilibrio. “Ci siamo incontrati a una festa, ballando come matti. Lui pensava che fossi una studentessa di teologia. (…) È stato un colpo di fulmine, una cosa quasi animalesca, una questione di odori. Ci siamo scambiati il numero ma poi sono passati i mesi, venivano entrambi da altre storie. Per caso ci siamo incontrati di nuovo in un bar… io ci credo al destino”. Un amore, il loro, scritto proprio nelle stelle.