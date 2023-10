Fonte: IPA Angelina Jolie nei panni di Maria Callas

“Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida”, così aveva promesso Angelina Jolie commentando la notizia che avrebbe impersonato la divina Maria Callas nel film sugli ultimi giorni della sua vita a Parigi negli anni ’70, Maria, diretto da Pablo Larrain. E a giudicare dalle immagini rubate dal set, nei primi giorni di riprese, ha mantenuto fede alla promessa. La somiglianza con la iconica cantante, nel look, è davvero impressionante.

Il film, per ora in fase di pre-produzione, “esplorerà la vita della leggendaria, iconica e controversa cantante, spesso descritta come la diva originale”, secondo la note ufficiale della produzione.

Nel cast ci sono anche tre attori italiani: Valeria Golino, nei panni della sorella di Maria, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher.

“Le riprese cominciano il 15 ottobre, gireremo tra Budapest, Parigi, Atene, forse qualcosa in Italia”, ha detto la Golino.

Intanto Angelina Jolie è stata avvistata martedì 10 ottobre a Parigi con indosso tre costumi diversi sul set del film e le immagini hanno fatto immediatamente il giro del mondo.

L’attrice premio Oscar, 48 anni, è stata paparazzata mentre girava diverse scene con un ampio cast di comparse e si cambiava diversi abiti. Una prima foto mostra la star avvolta in un elegante trench di pelliccia nera con bombetta abbinata, guanti di pelle e occhiali oversize. Un altro look la vede indossare una giacca sportiva di tweed marrone chiaro e una gonna a tubino abbinata con i riccioli corvini raccolti in un ampio chignon.

Un terzo cambio d’abito la mostra con un lungo cappotto invernale nero e una sciarpa rosso brillante avvolta intorno alla testa, messa in risalto da grandi occhiali da sole e una collana pendente.

Angelina sembra voler dare il massimo per interpretare la Callas, una delle cantanti liriche più famose e influenti del 20° secolo, morta nel 1977 a soli 53 anni.

“Basato su resoconti veri, Maria racconta la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta e re-immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70.”, si legge sempre nelle note ufficiali del film.

L’artista era nota per la sua incredibile voce e personalità sul palco e per la sua turbolenta vita amorosa a a partire dalla tumultuosa storia d’amore con il magnate greco Aristotele Onassis, che sposò poi Jackie Kennedy.

“Prendo molto sul serio la responsabilità nei confronti della vita e dell’eredità di Maria”, ha detto Angelina. “Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida”. Angie ha poi menzionato anche il regista del film, Pablo Larraín, che ha detto di “ammirare da tempo”. E aggiunto: “Avere la possibilità di raccontare di più sulla storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno“.