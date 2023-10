Fonte: IPA Valeria Golino e Angelina Jolie: le somiglianze

Belle, di quella bellezza che cattura al primo sguardo e che non lascia più. Enigmatiche, talentuose, con lo sguardo profondo e che non lascia scampo. Stiamo parlando di due attrici fantastiche: Valeria Golino e Angelina Jolie, pronte a lavorare assieme sul set di un film molto atteso. E non solo insieme, ma come sorelle, nel biopic su Maria Callas diretto da Pablo Larraín.

L’attrice italiana, infatti, porterà in scena la sorella maggiore del premio Oscar nel film che racconta la vita della celebre soprano che con la sua voce ha incantato il modo.

Valeria Golino sorella di Angelina Jolie sul set di Maria

Valeria Golino ci ha abituati ai tanti impegni internazionali sin da giovanissima, basti pensare ai tanti film che ha girato negli Stati Uniti (come dimenticarla – ad esempio – in Rain Man?). Grandiosa interprete, ha ammaliato con bravura e fascino e continua a farlo.

Presto, infatti, sarà al lavoro sul set di Maria Callas, il biopic che vede alla regia Pablo Larraín (sì, lo stesso di Spencer) e che dovrebbe porta sullo schermo gli ultimi giorni della Callas a Parigi. E se Valeria Golino interpreta Yakinthi , ovvero la sorella dell’indimenticata soprano, a portare in scena questa donna dal talento unico è un’altra attrice pazzesca: Angelina Jolie.

Un cast, che presto inizierà a mettersi al lavoro, in cui compaiono anche altri due nomi italiani di altissimo livello: Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino.

Ma le due attrici possono sembrare sorelle? A guardarle bene ci sono alcune somiglianze interessanti.

Partendo dagli occhi, che ammaliano e catturano l’attenzione al primo sguardo. Entrambe li hanno di colore chiaro, intensi, profondi: a guardarle si resta inchiodati, affascinanti dal mondo che sembrano spalancare davanti a sé. E se gli sguardi sono importanti, forse tra le cose che maggiormente restano impresse quando si osserva una persona, i loro sono molto simili, proprio per quella intensità che riescono a trasmettere.

A guardarle bene c’è un’altra somiglianza che le accomuna e arriva dalle labbra, diverse certo, ma entrambe carnose. Anche queste non passano inosservate quando si osservano le due attrici: entrambe dotate di quel tipo di bellezza che non può lasciare indifferenti. E poi a osservarne il volto, si notano gli zigomi pronunciati di tutte e due, che risaltano sempre evidenziandoli con un trucco sapiente.

Valeria e Angelina, lo stile che le rende simili

Bravissime, impegnate professionalmente, lavoratrici instancabili: Valeria e Angelina – oltre a queste – hanno anche altre somiglianze. Tra le più evidenti lo stile: misurato, mai eccessivo, sempre indirizzato all’eleganza e alla classe. Che sia un red carpet, o per un’uscita in libertà, difficile vederle con indosso un capo sbagliato o non adatto al contesto.

Così come è raro vederle con make-up che non donano. Ma se Angelina opta quasi sempre per look davvero minimal, Valeria Golino a volte si lascia andare a qualche sperimentazione con tocchi di colore nel trucco e lasciando la chioma un po’ selvaggia.

Diverse, ma non troppo, Valeria Golino e Angelina Jolie sembrano davvero perfette per portare sullo schermo la storia di Maria Callas e, pensando alle precedenti pellicole del regista Pablo Larraín, ci faranno senza dubbio rivivere sullo schermo la figura della grande cantante lirica. Proprio come è accaduto per suoi film precedenti, tra cui possono essere ricordati Spencer, in cui Kristen Stewart interpreta Lady Diana, e Jackie, con Natalie Portman in quelli di Jackie Kennedy.