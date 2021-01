Kristen Stewart nei panni di Lady Diana: la prima foto di Spencer

editato in: da

Lady Diana, omaggio inaspettato su Twitter e rivelazioni della medium

È stata pubblicata la prima foto tratta dal set del nuovo film Spencer e a prima vista si fa fatica a pensare che quella ritratta non sia Lady Diana, bensì Kristen Stewart, che indossa i panni dell’eterna Principessa del popolo nel nuovo progetto cinematografico di Pablo Larrain.

L’immagine diffusa sui social ritrae la Lady Diana con quello sguardo malinconico a cui aveva abituato i media e il mondo intero, uno sguardo che conteneva tutto il suo sentirsi inadeguata e distante dalla Famiglia Reale Britannica: la trasformazione di Kristen Stewart risulta a dir poco incredibile.

Il film Spencer è stato scritto da Steven Knight (già creatore della serie tv di successo Peaky Blinders) e racconta di quel fine settimana delle vacanze di Natale trascorso con la Famiglia Reale nella storica tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove la Principessa Diana maturò la decisione di divorziare dal Principe Carlo. Un momento cruciale nella vita della giovane Diana già ampiamente raccontato anche nella serie tv The Crown in onda su Netflix che ha appassionato tutto il mondo.

Il lancio di Spencer è previsto dopo l’autunno del 2021 e i fan stanno già sognando di fronte all’immagine condivisa sui social: Kristen Stewart, classe 1990, appare perfettamente calata nella parte della Principessa del Galles: stesso taglio iconico di capelli, giacca rossa, cappello nero e veletta calata sul viso.

Recentemente intervistata, Kristen ha descritto Spencer come:

“Un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita”.

Oltre a lei nel cast figurano i nomi di Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. C’è chi vocifera che la Stewart, da tempo impegnata in film d’autore, potrebbe giocarsi la nomination ai Golden Globes proprio con questo progetto indipendente.

Intanto, nel 2022, cade il venticinquesimo anniversario della morte di Lady D e sono attesi diversi eventi commemorativi, tra cui l’inaugurazione della statua a Londra voluta in suo onore che potrebbe riunire per le celebrazioni tutta la Famiglia Reale Britannica, compresi William e Harry che al momento – come è noto – vivono separati, in due nazioni diverse, con le rispettive mogli Kate e Meghan.