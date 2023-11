Ladel secolo scorso, così è stata definita la Divina Maria Callas . Soprano dalla voce unica, intensa nelle sue interpretazioni e con un fascino ruvido, ben diverso dalle angeliche figure femminili a cui il pubblico era abituato. Non era l'icona che tutto il mondo conosce ai suoi esordi ma una, soprattutto grazie all'incredibile lavoro di styling di Elvira Leonardi Bouyeure e Alain Reynaud (in foto nel 1959 in concerto al Royal Festival Hall di Londra con un magnifico abito in taffetà di seta).