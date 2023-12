Angelina Jolie a Milano: chi è il nuovo fidanzato Akala

Fonte: Getty Images/IPA Angelina Jolie e Akala

È tornata la stagione dell’amore per Angelina Jolie. L’attrice ha vissuto un lungo periodo di singletudine dopo la fine del suo matrimonio con Brad Pitt, durato dal 2014 al 2019. Oggi la diva di Hollywood appare felice e serena accanto ad un altro uomo: Akala. La nuova coppia è stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Milano.

Perché Angelina Jolie è a Milano con il nuovo fidanzato Akala

Angelina Jolie in questi giorni si trova in Italia, più precisamente a Milano, perché impegnata con le riprese di un nuovo film. Un biopic su Maria Callas, del quale è protagonista con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Il film vuole raccontare la vita meravigliosa, ma allo stesso tempo tragica e tumultuosa, della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta. Oltre al nostro Paese, le riprese si svolgeranno anche tra Parigi, la Grecia e Budapest.

Nel cast ci sono anche: Haluk Bilginer, Kodi Smith-McPhee e Valeria Golino. Nel film i costumi della Jolie si basano sugli abiti originali indossati dalla Callas. La produzione ha consultato le associazioni per la difesa dei diritti degli animali, tra cui Peta, circa l’uso dei capi di pelliccia dell’epoca indossati nel film e provenienti dall’archivio storico del costumista Massimo Cantini Parrini. È stato consapevolmente deciso di non utilizzare o di non procurarsi nuove pellicce.

Akala: chi è il nuovo fidanzato di Angelina Jolie

Akala – vero nome Kingslee James Mclean Daley – è un rapper britannico di 40 anni con padre giamaicano e madre scozzese. Anche sua sorella è una cantante ed è nota con il nome di Ms. Dynamite. Akala è pure un giornalista e poeta e qualche tempo fa Angelina Jolie aveva pubblicato una foto della figlia Shiloh mentre leggeva The Dark Lady, romanzo d’esordio di Akala. Nel 2006 è stato eletto miglior artista hip hop ai Mobo Awards e nel 2021 è entrato nella lista dei 100 britannici più influenti del Regno Unito.

Inoltre è un attivista impegnato in diverse cause che gli hanno permesso di ottenere due lauree honoris causa: nel 2018 dalla Oxford Brookes University e successivamente dalla Brighton University. Molto probabilmente l’interesse per le cause sociali e ambientali l’ha avvicinato alla Jolie. Su Instagram Akala, più giovane di Angelina di otto anni, è seguito da oltre 400mila follower. L’artista non è mai stato sposato e non ha figli: fino ad ora si è sempre tenuto alla larga da gossip e cronaca rosa.

La storia d’amore tra Angelina Jolie e Akala

Angelina Jolie non ha ancora confermato la sua love story con Akala. La frequentazione tra i due, però, va avanti da qualche tempo. Il primo avvistamento risale al 2021: insieme hanno preso parte al concerto di Mustafa the Poet. Lo scorso maggio, invece, hanno partecipato al Calabash Literary Festival che si tiene ogni anno in Giamaica. A Milano sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Oggi: nelle foto Akala è a cena con Angelina Jolie e alcuni suoi colleghi, tra cui Pierfrancesco Favino. Tra il cantante e la diva di Hollywood grandi sorrisi e tanta complicità.