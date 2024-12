Il Premio più irriverente della tv finisce in mille pezzi: come ha reagito Guillermo Mariotto alla consegna del Tapiro d'Oro

Da una settimana non si parla d’altro. Guillermo Mariotto tornerà a Ballando con le stelle? Chi può dirlo, se non Milly Carlucci, che però sabato 7 dicembre è impegnata su altri fronti. Intanto, le interpretazioni sul suo addio allo studio si sprecano benché lui abbia già fornito una sua versione dei fatti, che però non ha convinto tutti. Nemmeno Valerio Staffelli, che l0 ha raggiunto per premiarlo con un meritato Tapiro d’Oro che però è andato letteralmente in frantumi.

Guillermo Mariotto, la reazione al Tapiro d’Oro

Il servizio dedicato allo stilista venezuelano e giurato della prima ora di Ballando con le stelle va in onda il 7 dicembre. Dalle anticipazioni rilasciate sul sito di Striscia la Notizia, però, vediamo che Guillermo Mariotto non ha reagito con la consueta ironia e, anzi, non l’ha proprio presa bene. E così, con una sigaretta in mano, guarda Staffelli negli occhi e gli dice: “Questa sigaretta va a finire in un posto”. E ancora: “No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”.

A farne le spese è il povero Tapiro, che pare sia finito in mille pezzi. Non si sa altro sul servizio dedicato a Guillermo Mariotto, finito al centro dell’attenzione dopo aver lasciato improvvisamente lo studio di Ballando con le stelle durante la diretta del 30 novembre senza dare spiegazioni. Sembra che il suo temporaneo abbandono fosse dovuto a un problema serio da risolvere con la sua maison d’alta moda, per la quale avrebbe dovuto gestire una consegna urgente rimasta in sospeso a seguito di un forfait da parte di una delle sarte che l’avrebbe costretto a intervenire in prima persona.

Cos’è accaduto davvero a Ballando con le stelle

Di vero, in tutta questa storia, c’è sicuramente l’abbandono dello studio da parte di Guillermo Mariotto subito dopo l’esibizione di Amanda Lear. Sulle ragioni di quest’uscita si è detto tutto e il contrario di tutto. Lui avrebbe già sentito il capo autore del programma, Giancarlo De Andreis, al quale avrebbe inviato un brano di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Il suo ritorno in giuria però non è così scontato. Pare infatti che la decisione finale sia nelle mani di Milly Carlucci che, dopo la Prima della Scala che fa saltare la seconda semifinale, torna in onda con le battute conclusive di quest’edizione di Ballando con le stelle caratterizzata dall’imprevedibilità.

Sul suo ritorno al banco dei giudici, ha detto: “Ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre. È ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana, soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove, se qualche concorrente o maestro si è fatto male per rivedere o ridiscutere la scaletta”, ha commentato, dando quindi per certa la sua presenza a bordo pista.

“Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero La pace sia con te. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”, aveva invece raccontato spiegando le ragioni del suo addio alla gara, che sarebbero tutte legate al suo lavoro di direttore creativo.