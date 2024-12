Fonte: IPA Milly Carlucci e Guillermo Mariotto

“Aspetto che Milly Carlucci ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata di Ballando con le Stelle del 14 dicembre”. Occhi puntati su Guillermo Mariotto e sul suo ritorno nello storico show condotto dalla Carlucci. Lo storico giudice del programma, dopo aver abbandonato lo studio all’improvviso per un problema lavorativo, ha replicato alle voci sul ritorno in giuria: la decisione finale spetta solo a Milly.

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle? La scelta è di Milly Carlucci

Guillermo Mariotto non si è sbilanciato sul suo ritorno in giuria a Ballando con le Stelle. La decisione finale spetta ovviamente a Milly Carlucci, la conduttrice. Da Riad, Mariotto ha specificato all’Adnkronos che la risposta non arriverà molto presto. Ebbene, sì: ci aspettano giorni di grande curiosità in merito, perché Ballando con le Stelle salta la puntata del 7 dicembre 2024.

Quindi, fino a quando la Carlucci sarà impegnata con la Prima della Scala, non arriveranno risposte certe. “È ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana, soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove, se qualche concorrente o maestro si è fatto male per rivedere o ridiscutere la scaletta”. Dopo aver abbandonato la diretta di sabato 30 novembre, Mariotto, in ogni caso, ha messo in chiaro che ritornare in giuria è una sua ferma volontà.

Milly Carlucci commenta il Caso Mariotto

Per Milly Carlucci, questa edizione è quella della resistenza: un cast riuscitissimo, uno share in salita e tanta curiosità attorno alle vicende principali, come l’uscita di scena di Angelo Madonia, o ancora la fuga di Mariotto dalla diretta, anche se per lui non è stata una “fuga”. Al settimanale Chi, la Carlucci ha commentato proprio il Caso Mariotto: “È stato un fulmine a ciel sereno. Al principio abbiamo pensato a una ‘mariottata’ teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano: ‘È in zona interviste con Amanda, tornerà’. Non si vedeva, poi mi hanno detto ‘Ha preso il motorino e se n’è andato‘. Ma non so ancora perché l’abbia fatto. Gli ho lasciato il tempo di riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno”. Dalle sue parole non sembrano esserci i presupposti di un eventuale addio di Mariotto al banco della giuria.

Perché Ballando con le Stelle salta la puntata del 7 dicembre 2024

Come anticipato, non scopriremo molto presto il destino di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: il dancing show di Milly Carlucci si ferma per un sabato. Il cambio di programmazione fa slittare la seconda parte della semifinale a sabato 14 dicembre 2024. No, il motivo non è legato all’hype per il ritorno di Mariotto in giuria: Milly Carlucci è impegnata al Teatro alla Scala per la Prima, il cui appuntamento è fissato alle 18 del 7 dicembre 2024 su Rai1. Al Teatro va in scena l’opera di Giuseppe Verdi, La forza del destino, conosciuta per essere “l’opera maledetta”, in quanto legata a storie e leggende, tra scaramanzia e dicerie.