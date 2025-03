Confermato lo spin off di Ballando con le stelle, ci sarà anche Guillermo Mariotto

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Non ci sarà bisogno di aspettare il prossimo autunno per rivivere le emozioni danzerecce di Ballando con le stelle. Il format condotto da Milly Carlucci torna già in primavera, con uno spin off ufficiale di quattro puntate. La conferma arriva da uno dei giudici, che non mette in dubbio la presenza al tavolo dei giurati di Guillermo Mariotto, nonostante le polemiche degli scorsi mesi.

Lo spin off di Ballando con le stelle

È (praticamente) ufficiale: lo spin off di Ballando con le stelle si farà. A confermarlo – a seguito delle indiscrezioni dei mesi precedenti – è uno dei giudici storici della trasmissione condotta da Milly Carlucci. È stato Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna nel programma Tango di Rai 2, a affermarlo. “Lo spin off, io so che saranno quattro puntate di venerdì. Non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, uno dei autori di Ballando, ndr)”.

Le quattro puntate dovrebbero andare in onda nel mese di maggio, dal 9 al 30, nella prima serata Rai 1 del venerdì sera. E il giorno della settimana potrebbe essere l’unica vera novità rispetto alla tradizione. “Ti immagini Milly che cambia?” è stato il commento di Zazzaroni. Si tratterà però, stando a quanto riportato da TvBlog, di un format celebrativo che vedrà i vincitori delle scorse edizioni del dancing show assumere il ruolo di maestri. Non mancheranno, però, i veri maestri storici che, assieme ai concorrenti delle stagioni passate, si esibiranno in spettacolari coreografie.

E pare che il vincitore dello spin off sarà promosso a nuovo maestro nell’edizione ufficiale dell’autunno. Forse anche per via della necessità di gambe nuove, dopo l’addio di Angelo Madonia, licenziato dalla produzione anche a causa della relazione con Sonia Bruganelli e dei suoi presunti favoritismi verso la fidanzata. Si tratta del secondo spin off per Carlucci, dopo il Ballando on the road che, così come potrebbe accadere stavolta, portò sul palco molti nomi entrati poi a far parte della sua scuderia, come Sophia Berto e Nikita Perrotti.

Confermato anche Guillermo Mariotto

Al pubblico, si sa, non piace troppo cambiare. E la saggia padrona di casa sembra intenzionata ad offrire ai propri spettatori i familiari volti della giuria di Ballando con le stelle. Oltre a Ivan Zazzaroni, il tavolo della giuria accoglierà ancora una volta la ballerina Carolyn Smith e la giornalista Selvaggia Lucarelli. E, stando a quanto dichiarato da Zazzaroni, “penso che ci sia anche Guillermo”. Potrebbe rivelarsi dunque un fuoco di paglia l’ipotesi di Mariotto tagliato fuori dalla trasmissione.

Seppur fosse stato lo stesso giurato, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a rivelare l’incertezza del suo futuro televisivo. Uno scontro tra il fashion designer e la produzione di Ballando c’è stato nelle ultime puntate della scorsa edizione di Ballando con le stelle, a causa di un’improvvisa fuga di Mariotto dagli studi e di accuse di alcuni comportamenti scorretti verso il resto dello staff.

Chissà allora se lo spin ogg primaverile riuscì a mantenere alta l’attenzione verso il dancing show Rai o se, al contrario, causerà un po’ di noia nei telespettatori. Milly Carlucci, dal canto suo, ci prova, desiderosa di guidare qualcosa di più dopo la cancellazione del Cantante Mascherato.