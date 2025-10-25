Anticipazioni Ballando con le stelle del 25 ottobre, Maria Esposito ballerina per una notte

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Milly Carlucci

Torna sabato 25 ottobre alle 21,30 su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show per eccellenza condotto da Milly Carlucci, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Vent’anni di balli, di Vip, di storie, e – perché no – di polemiche che continuano a conquistare milioni di spettatori, confermando il programma come uno dei più amati della televisione italiana.

L’edizione 2025 è una delle più ricche di sempre: tra colpi di scena, alcuni nomi inattesi e una competizione sempre più accesa, il pubblico può contare su un cast d’eccezione e su performance che sembrano piccoli spettacoli teatrali in movimento. Ma chi scende in pista il 25 ottobre?

Ballando con le stelle, le anticipazioni del 25 ottobre

La protagonista più attesa della serata sarà Maria Esposito, la giovane attrice napoletana che tutti hanno imparato a conoscere come Rosa Ricci nella serie Mare Fuori. Questa volta, però, Maria abbandona il set per indossare le scarpe da ballo e diventare ballerina per una notte.

La sua esibizione sarà composta dal paso doble e dal flamenco, due balli perfetti per esprimere la forza e la sensibilità che l’hanno resa una delle attrici più amate della sua generazione. Ad accompagnarla ci sarà Luca Urso, ballerino di fama internazionale e marito di Alessandra Tripoli. Insieme, daranno vita a una performance che già appare come un omaggio alla passione e al coraggio di mostrarsi per come si è davvero.

Maria sarà inoltre impegnata nella promozione del film Io sono Rosa Ricci, spin-off della serie che l’ha consacrata, presentato al Festa del Cinema di Roma. Un ritorno in scena, ma con un linguaggio diverso: quello del corpo e della danza.

La classifica di Ballando con le stelle finora

Dopo la quarta puntata, la gara entra nel vivo. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca guidano la classifica con 81 punti e un bonus di 10 per la prossima serata, grazie a un quickstep frizzante e impeccabile. Alle loro spalle Andrea Delogu e Nikita Perotti (68 punti), seguiti da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (58 punti).

Chiudono la graduatoria Rosa Chemical con Erica Martinelli (45 punti) e Fabio Fognini con Giada Lini (44 punti).

Ancora in fondo, ma amatissimi dal pubblico, Emma Coriandoli (Maurizio Ferrini) e Simone Di Pasquale, che non smettono di mettersi in gioco con ironia e cuore.

Per la quinta puntata, i concorrenti dovranno affrontare prove inedite, tra balli caraibici, standard e latino-americani, con coreografie sempre più complesse. La giuria, come sempre, sarà composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, che sono abituati a non risparmiarsi davvero mai

Dove e quando seguire Ballando con le stelle

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 21,30 su Rai 1, e in diretta streaming su RaiPlay, dove si potranno rivedere tutte le esibizioni e scoprire contenuti esclusivi attraverso lo spin-off Ballando Segreto. A seguire, tornerà anche Ballando on the Road, con tappa in Calabria, per portare la danza nelle piazze italiane. Il programma vive anche sui social e non solo grazie alle card per le votazioni rilasciate già alle ore 21 e quindi prima della diretta: sui canali ufficiali del programma sono infatti presenti i momenti migliori dello show, nei quali si raccoltongono le opinioni e i commenti di chi sta seguendo lo spettacolo.