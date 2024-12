Fonte: IPA Guillermo Mariotto

L’abbandono di Guillermo Mariotto dello studio di Ballando con le stelle è al centro della curiosità degli affezionati telespettatori del dancing show ormai da una settimana. Nella puntata del 30 novembre 2024, infatti, l’amatissimo giurato ha lasciato improvvisamente la sua postazione al bancone della giuria del programma tv, senza dare alcuna spiegazione, nemmeno a Milly Carlucci, che si è vista costretta a cambiare in corso le regole di voto delle esibizioni in gara.

Dopo quest’episodio sia la conduttrice televisiva che lo stilista sono intervenuti sulla questione, dando alcune spiegazioni su quanto è accaduto, ma ancora non si ha l’assoluta certezza che Guillermo Mariotto riprenderà il suo posto a Ballando con le stelle.

Anche Striscia la Notizia è intervenuta nella questione, consegnando un Tapiro D’Oro al giurato, che non ha, però, reagito molto bene. Guillermo Mariotto ha parlato, infatti, di un’aggressione.

Guillermo Mariotto, le dichiarazioni su Striscia

Guillermo Mariotto ha lasciato l’ultima diretta di Ballando con le stelle insieme ad Amanda Lear, dopo che la showgirl si è esibita sul palco del dancing show, come ballerina per una notte. Il giurato ha svelato in seguito che la sua presunta fuga dal programma televisivo è stata dovuta a un’impellente urgenza lavorativa, ma intorno a questa vicenda resta ancora del mistero, visto che non è del tutto chiaro se lo stilista riprenderà il suo posto da giudice, nella prossima puntata del dancing show.

Visto il momento complicato vissuto da Guillermo Mariotto, Striscia la notizia ha deciso di consegnargli un Tapiro d’Oro, raggiungendolo direttamente all’aeroporto di Roma Fiumicino, ma questo dono non sarebbe stato per nulla apprezzato dallo stilista, che avrebbe risposto in modo brusco a Valerio Staffelli, inviato del tg satirico: “Stai lontano o questo affare te lo do in testa”.

Raggiunto, in seguito, al telefono da Gabriele Parpiglia, in diretta per RTL 102.5, il giurato ha utilizzato delle parole forti per descrivere quanto accaduto all’aeroporto romano: “La gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto”. Guillermo Mariotto ha parlato, quindi, di una vera e propria aggressione, affermando anche che la telefonata lo stava infastidendo parecchio: “Mi è bastata quella cosa assurda che hanno fatto in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro, la prego, abbastanza per oggi”.

In un primo momento, sentendo nominare la famosissima trasmissione televisiva, il giudice ha chiesto anche cosa fosse: “Chi è Striscia la notizia?”.

Francesca Manzini contro Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto ha utilizzato delle parole dure nei confronti di Striscia la notizia, facendo scattare la decisa reazione di Francesca Manzini, una delle conduttrici del tg satirico. Nelle ultime ore, infatti, il giudice aveva rilasciato un’intervista dove aveva descritto il programma televisivo di Canale 5 con parole poco edificanti.

La presentatrice, infatti, ha dedicato un’Instagram story alla faccenda, svelando il suo parere a riguardo: “Questo vecchiume lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E percula la gente come te che crede di avere uno stile mentre qui l’hai perso completamente. Un po’ di rispetto anche per Valerio che aspetta ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo”.