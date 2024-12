Guillermo Mariotto, la replica del “Tapiro d’Oro”: tutta la verità di Striscia

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle si è concluso, ma ci sono ancora (parecchi) strascichi di una delle edizioni più forti di sempre, vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Sì, l’affaire Guillermo Mariotto tiene ancora banco, soprattutto per la sua assenza durante l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. In una recente intervista, Mariotto ha detto di aver trovato “maleducato e insolente” l’inviato di Striscia la Notizia (ovvero Valerio Staffelli). E ora a replicare è il Tapiro d’Oro, con una lettera inviata a Dagospia.

Guillermo Mariotto, la replica del Tapiro d’Oro

A Diva e Donna, Guillermo Mariotto si è tolto qualche sassolino nella scarpa, come si suol dire. Il giudice ha confermato ancora una volta il motivo per cui è “fuggito” dalla diretta di sabato 30 novembre, ovvero una complicazione con la maison Gattinoni, “per salvare il lavoro di sei mesi”. Al ritorno da Riad, ha spiegato che non sapeva si fosse scatenato un “Caso Mariotto”: ricordiamo tutti l’arrivo a Fiumicino in sedia a rotelle, con Striscia la Notizia presente, per consegnare il Tapiro d’Oro.

“Staffelli è stato maleducato e insolente”, ha commentato così quanto avvenuto a Striscia. Ma, a sorpresa, è arrivata una lettera del Tapiro d’Oro a Dagospia, inviata da Striscia la Notizia. “‘Maleducato e insolente’ l’inviato di Striscia la notizia? Casomai è il contrario. Come si può vedere dal servizio, è stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come ‘levati dal ca###’, ‘sei insopportabile’ e addirittura definendolo ‘pirla’ quando è venuto a prenderlo in auto e poi a minacciare anche il mio fratellone Staffelli“.

Non solo: in merito alla sedia a rotelle, Mariotto ha rivelato di soffrire di una tremenda sciatica. “Perché ho una sciatica tremenda, camminare è doloroso e mi hanno offerto la sedia a rotelle”. A riguardo, però, nella lettera del Tapiro d’Oro, c’è un’altra versione: “Eppure, in almeno due occasioni, l’ho visto con i miei occhi bello arzillo: prima, all’aeroporto di Fiumicino quando, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato e poi quando, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter”.

Il Caso Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Quando un’edizione si conclude, ci sono sempre degli strascichi: vale per Guillermo Mariotto, così come per Angelo Madonia, che è stato allontanato dalla produzione di Ballando con le Stelle. Striscia la Notizia poteva forse perdere l’opportunità di replicare alle accuse lanciate da Mariotto, regalandoci il Caso di fine anno? Chissà se la vicenda si sgonfierà: ricordiamo infatti che Mariotto ha saltato la finale di Ballando. “In realtà è caduto e si è fatto male, sembra una boutade, invece è la verità. Ci ha mandato il certificato, abbiamo visto che tipo di infortunio è”.

Naturalmente, Ballando con le Stelle ritornerà l’anno prossimo, e con lui Mariotto, perché non c’è Ballando senza Guillermo. Il giudice, che è anche stilista della Maison Gattinoni, è nello show dal 2005: inimmaginabile il banco della giuria senza di lui, ma indubbiamente questa edizione è destinata a entrare nella storia, così come l’affaire Mariotto stesso.