Fonte: IPA Carmen Russo e Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle, lo show esperimento di Carlo Conti, è giunto al termine. Il programma è stato chiuso prima del previsto a causa dei bassi ascolti registrati in queste settimane. Nonostante l’esito tutt’altro che positivo, il conduttore toscano, la giuria e le dieci soubrette hanno animato la finale con la solita verve e leggerezza.

Spettacolo e polemiche non sono mancate così come una vincitrice degna di nota. Alla fine ha infatti trionfato la più brava ma allo stesso tempo quella che si è sempre tenuta alla larga da critiche e tensioni: Lorenza Mario.

La vincitrice morale resta però Valeria Marini: le sue doti artistiche dividono i telespettatori ma una cosa è certa, sa sempre come animare lo show. E farsi notare senza fare troppa fatica.

Chi ha vinto Ne vedremo delle belle, la classifica finale

Contrariamente alle previsioni iniziali, non è stata Pamela Prati a vincere Ne vedremo delle belle bensì Lorenza Mario. La soubrette veneta ha in realtà vinto per un soffio, distaccandosi di soli due punti dalla seconda classificata Carmen Russo. Quest’ultima è riuscita a risalire di molto rispetto alle precedenti puntate grazie all’ultima prova, quella a piacere, che è stata molto apprezzata dai giurati Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica.

Al terzo posto si è classificata Matilde Brandi mentre ex aequo al quarto posto Pamela Prati e Laura Freddi. Sesta Angela Melillo mentre in settima posizione si sono piazzate Valeria Marini e Veronica Maya. Penultima Adriana Volpe. Fanalino di coda Patrizia Pellegrino, che più volte ha avuto da ridire sulle colleghe e sui giudici.

Il premio finale (una somma di 20mila euro) sarà devoluto in beneficenza a Una nessuna e centomila (la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne di cui Fiorella Mannoia è Presidente Onoraria).

Lorenza Mario, una bella riscoperta. Voto 10

Sa cantare, ballare, intrattenere. Ed è bellissima. Un’artista completa Lorenza Mario ma inspiegabilmente sottovalutata. Nel mondo dello spettacolo, dove meriterebbe sicuramente uno spazio maggiore, così come a Ne vedremo delle belle. Forse perché lontana da ogni dinamica trash e polemica, la 55enne non ha brillato come avrebbe potuto.

Alla fine ha avuto la sua rivincita, battendo le colleghe più velenose e peperine di lei, che hanno animato lo spettacolo con altro. L’esempio che quando si è non c’è bisogno di eccessi a tutti i costi, si è e basta. La speranza è quella di vederla presto su un palco più importante, magari quello del Festival di Sanremo. Carletto facci un pensierino…

Matilde Brandi, la caduta da urlo. Voto 6

Matilde Brandi è stata protagonista suo malgrado di una caduta alla finale di Ne vedremo delle belle che, siamo sicuri, diventerà presto virale sul web. Ha dimostrato di essere una combattente che non molla e che in nome dell’acclamato the show must go on continua imperterrita per la sua strada anche se con qualche effetto collaterale.

Durante l’esibizione musical, la showgirl è caduta addosso ad un ballerino. “Levati”, le parole furiose della Brandi che si è subito ripresa e ha continuato con la sua performance. Una volta terminata l’esibizione, si è scusata con il pubblico: “Mi dispiace, scusate c’era il ragazzo e quindi gli ho detto una cosa, sono andata avanti. Ma si può tagliare?”.

Carlo Conti, che neanche si era reso conto dell’imprevisto, ci ha scherzato su: “Ma cosa tagliamo? Il cappero?”. E Christian De Sica ha continuato con una battuta maliziosa delle sue (ma non proprio necessaria): “Tagliare il cappero al ragazzo? Mi sembra esagerato!”.

Patrizia Pellegrino, tigre da reality. Voto 6

Se Valeria Marini è stata la diva indiscussa di questa edizione di Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino è sicuramente stata la più polemica. Sempre pronta a controbattere, ad esprimere il proprio giudizio senza troppi filtri. A non sottomettersi a nessuno, neppure alla giuria e i suoi scontri con Frank Matano non sono di certo passati inosservati.

Verace e tenace, l’attrice napoletana non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e sicuramente ha contribuito alla parte più reality del format. Forse non abbastanza come voleva Carlo Conti ma tant’è. Sicuramente il personaggio giusto per un reality show anche se Patrizia ci ha tenuto a precisare: “Sono un’attrice, ho trent’anni di carriera e a ottobre tornerò a teatro”. Insomma, oltre i “catfight” tv c’è di più.