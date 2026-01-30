Matilde Brandi festeggia i 20 anni delle figlie con una dedica: “Mamma sarà sempre con voi”

IPA Matilde Brandi festeggia i 20 anni delle figlie gemelle

È un giorno speciale per Matilde Brandi. Le sue due figlie gemelle, Aurora e Sofia, compiono vent’anni e lei ha deciso di celebrarle pubblicamente con un post condiviso su Instagram: un carosello di foto, che le ritrae sin da bambine, e una dedica per le sue “cucciole”. Una promessa la sua, che racchiude anni di sfide, protezione e amore incondizionato.

La dedica di Matilde Brandi per le figlie Aurora e Sofia

Il post che Matilde Brandi ha scelto di pubblicare su Instagram è un vero e proprio viaggio nei ricordi. C’è un carosello di scatti che documentano la crescita delle sue ragazze, dai primi passi fino a oggi. Ma c’è soprattutto una dedica, in cui le definisce “il senso della vita”, sottolineando come il ruolo di madre sia sempre stato per lei una priorità assoluta.

Questa dichiarazione d’amore non è casuale e fa eco a quanto la Brandi ha affermato in diverse interviste: la famiglia ha per lei un valore “sacro”, eredità che le hanno lasciato i genitori Pietro e Giuseppina. La promessa di non lasciarle mai sole è anche un riflesso della sua storia personale, segnata dalla dolorosa perdita della madre a causa dell’Alzheimer. Una cicatrice che ha trasformato in motivazione: quella di non perdere neanche un’occasione per saldare il legame con le sue “cucciole”.

“Oggi è un altro traguardo importante, figlie mie: 20 anni! Voi siete la mia luce, il mio vivere, la mia gioia! La vita senza di voi non avrebbe senso perché voi siete il senso della vita! Accompagnarvi ogni giorno mano nella mano è il regalo più bello che Dio potesse darmi! Mamma sarà sempre con voi e vi starà sempre vicino, anche se andate in capo al mondo! Le mie amiche lo sanno, voglio farvi la spesa quando ne avrete bisogno e non potrete perché lavorerete o avrete tanti bambini e sarete impegnate! Sono cresciuta così, con questi valori, è sbagliato? Buon compleanno cucciole di mamma“, queste le sue parole nel post.

Il rapporto tra Matilde Brandi e le sue gemelle

Nate nel 2006 dalla lunga relazione con l’ex compagno Marco Costantini, Aurora e Sofia sono oggi due giovani donne con caratteri ben definiti. Giovanissime, hanno già vissuto esperienze formative importanti, come un periodo di studio negli Stati Uniti finalizzato a perfezionare la lingua e ad ampliare i propri orizzonti.

Il rapporto tra madre e figlie si è cementato ulteriormente durante i momenti più bui, in particolare dopo la traumatica fine del legame con il padre delle ragazze nel 2020. La rottura, avvenuta in modo freddo e inaspettato tramite un messaggio, aveva lasciato la Brandi in uno stato di profonda fragilità. In quel periodo, proprio Aurora e Sofia sono state la sua ancora di salvezza, supportandola anche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip con messaggi di incoraggiamento che l’hanno aiutata a non mollare.

Oggi, quella ferita sembra rimarginata anche grazie all’arrivo di Francesco Tafanelli nella sua vita, grazie al quale ritrovato il sorriso e pensa alle nozze. Un passo importante che, come dichiarato dalla stessa Matilde Brandi, ha richiesto prima di tutto il “consenso” e la serenità delle sue figlie, ormai parte integrante di una nuova, felice famiglia allargata.