Matilde Brandi presenta il compagno Francesco a “Verissimo”: “Sono stati anni difficili”

Un gradito ritorno nel salotto di Verissimo: Matilde Brandi è stata ospite di Silvia Toffanin per raccontarsi dopo gli anni difficili della separazione, ma soprattutto per far conoscere al mondo il motivo della sua ritrovata felicità: si tratta di Francesco Tafanelli, il suo nuovo compagno, colui che è riuscito a farla sorridere di nuovo.

Matilde Brandi, gli anni difficili dopo la separazione

L’ultima volta che si era seduta di fronte a Silvia Toffanin, poco più di due anni fa, avevamo visto una donna distrutta, in lacrime, provata dalla fine di una storia d’amore lunga e non sempre facile, che aveva voglia di lasciarsi alle spalle.

Matilde Brandi allora aveva raccontato che tutto era iniziato poco dopo la sua uscita dal GF Vip: una crisi già in atto da tempo con Marco Costantini, i cui problemi erano emersi solo una volta terminata la sua avventura nel reality show. Si era sentita una “donna sbagliata”, come aveva detto alla Toffanin, bisognosa di un amore che forse non aveva mai ricevuto come avrebbe voluto.

Quella ritrovata a distanza di tempo è una Matilde diversa, raggiante, con gli occhi che brillano e la voglia di prendere a morsi la vita, perché lei ha sempre creduto nelle seconde possibilità, nonostante il dolore attraversato. “Sono stati due anni difficili – ha confessato a Verissimo – segnati dalla fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno… Il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso”.

E oggi è consapevole che “la sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti. Forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontarti una nuova vita“.

Matilde Brandi, il nuovo amore: un regalo che aspettava

Oggi Matilde è una donna diversa, che è tornata a sorridere, consapevole che è l’essenza dell’amore è “prendersi cura dei difetti di chi ami“. Il suo nuovo compagno, Francesco Tafanelli, è arrivato quando ormai aveva perso le speranze: il loro cupido è stata Manila Nazzaro, che l’ha invitata a un evento in cui anche lui era presente.

E così, dopo qualche messaggio e un pranzo, è sbocciato un amore che le ha fatto tornare il sorriso dopo un periodo buio, quando tutto ormai sembrava perduto. La Brandi si è convinta che l’arrivo di Francesco nella sua vita sia stato un regalo del padre, che è venuto a mancare qualche tempo fa.

E nel frattempo a suggellare il loro legame c’è un prezioso pegno d’amore: non si tratta di un anello, bensì di un bracciale che apparteneva alla madre di Tafanelli, a cui l’imprenditore era legatissimo: “Puoi anche non regalarmi più nulla – ha detto la Brandi – per me questo è un regalo dal valore inestimabile”.

Ma i progetti d’amore potrebbero non fermarsi qui per la coppia: “Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui“.