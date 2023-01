Matilde Brandi, com’è sbocciato l’amore con Francesco Tafanelli: c’entra Manila Nazzaro

Fonte: IPA Matilde Brandi e Francesco Tafanelli

Non è più un mistero, Matilde Brandi ha un nuovo amore nella sua vita: si tratta del manager Francesco Tafanelli, il suo nuovo compagno, l’uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso e la serenità. Dopo una romanticissima dedica social, la showgirl ha parlato dei dettagli della sua relazione, svelando un particolare legato all’amica Manila Nazzaro.

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli: Manila Nazzaro è il loro Cupido

Matilde Brandi è tornata finalmente a sorridere: dopo la fine della lunga relazione con l’ex compagno Marco Costantini, padre delle sue gemelle Aurora e Sofia, ha trovato un nuovo amore al fianco del suo compagno, il manager Francesco Tafanelli.

La soubrette è uscita allo scoperto da qualche tempo sui social, pubblicando su Instagram un lungo e romantico post dedicato all’uomo che le ha regalato di nuovo la serenità. Adesso per la Brandi è arrivato il momento di condividere alcuni dettagli della sua bellissima storia d’amore: lo ha fatto parlandone al settimanale Nuovo, dove ha svelato alcuni particolari della relazione con l’imprenditore.

Il primo incontro con Francesco è avvenuto lo scorso 10 novembre a Bari: galeotto fu un evento dedicato al wedding, dove Matilde ha presenziato. “In quell’occasione Francesco mi ha portato i saluti di Manila Nazzaro, dandomi un bacio da parte sua, ma dopo se n’è andato. Dopo due settimane Manila mi ha scritto dicendo che Francesco era a Roma. Lei non poteva venire con noi, così siamo andati a pranzo lui e io e lì ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima, ma non avevo mai letto i suoi messaggi. Durante quel pranzo mi ha stregata e da allora non ci siamo più lasciati“.

È stata proprio Manila Nazzaro a svolgere il ruolo di “Cupido”, tanto che su Instagram, sotto il romantico post della Brandi, ha lasciato scritto: “Prego, prego… Vi voglio bene!“.

Matilde Brandi, Francesco è l’uomo dei suoi sogni

“All’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no”, aveva scritto Matilde sui social. “Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare”: per la showgirl Tafanelli rappresenta l’uomo dei suoi sogni, elegante e di classe.

Un gentiluomo di altri tempi, che ha subito capito la donna che aveva di fronte, e non ha fatto nulla per cambiarla, accettandola esattamente per quella che è: “Un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama non va più via”.

Il loro amore è più forte che mai, anche se al momento Matilde e Francesco vivono una relazione a distanza: lei continua a vivere a Roma, mentre il manager – che è originario di Foggia – abita a Città di Castello, in Umbria, ma chissà che i due non trovino presto un nido d’amore tutto per loro.

E arriverà presto anche il momento per di Tafanelli di conoscere le figlie, le gemelle Aurora e Sofia, che si sono trasferite a Boston per studiare: “Ho parlato loro di Francesco, mi hanno vista felice”.