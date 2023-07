Manila, Angela, Milena: le donne del Bagaglino in costume col dress code dell’estate

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Sono bellissime e molto unite. Le donne del Bagaglino sono solite ritrovarsi insieme in diverse occasioni, che siano matrimoni o rilassanti weekend a bordo piscina. Manila Nazzaro, Angela Melillo e Milena Miconi hanno trascorso ancora del tempo e hanno voluto immortalare il momento con una foto iconica, nella quale hanno indossato dei bellissimi costumi e nel colore più gettonato per quest’estate 2023.

Le donne del Bagaglino, chi manca all’appello

Solitamente sono in quattro ma, stavolta, una di loro manca all’appello. Si tratta di Matilde Brandi, che ha appena ritrovato l’amore dopo un periodo di difficoltà, e che stata comunque ricordata nella caption della foto condivisa dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Un’amicizia vera, la loro, che ha resistito alla prova del tempo e che – anzi – è diventata sempre più forte.

Il costume indossato da tutte non poteva essere che nero, come impone il dress code di questa caldissima estate, con un taglio diverso per tutte e tre le bellissime donne del Bagaglino. Manila ha infatti preferito indossarne uno monospalla, che ha lasciato comunque in vista gli addominali, mentre per Milena Miconi il modello è a spalle scoperte. Angela Melillo ha invece sfoggiato un costume con oblò e laccetto legato al collo.

La nuova vita di Manila, Angela e Milena

È stato un anno all’insegna delle grandi novità. Angela Melillo si è sposata alla fine del 2022 con Cesare San Mauro. Alla cerimonia erano chiaramente presenti le sue amiche, che non l’hanno lasciata per un solo momento. Tutte insieme l’hanno poi raggiunta da Silvia Toffanin a Verissimo, facendole una bella sorpresa a pochi giorni dal Sì. Delle sue nozze, ha raccontato: “Era molto emozionata. Anche un po’ imbarazzata, nervosa. Non è facile per una figlia vedere la sua mamma sposare un altro uomo. Ma Mia è una ragazza molto più grande della sua età. Lei arriva là dove spesso non c’è bisogno di arrivare con delle parole. I suoi occhi brillavano. Io la amo profondamente”.

Milena Miconi è invece una donna felicemente sposata dal 2019 con Mauro Graiani, dopo un primo matrimonio finito quand’era ancora molto giovane. A Verissimo, aveva raccontato di aver sofferto molto per la mancanza di lavoro: “Avevamo fatto degli investimenti. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un’altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me. Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l’ho sofferta tanto”.

Per Manila Nazzaro, invece, sta iniziando una vita completamente nuova. Dopo la dolorosa rottura con Lorenzo Amoruso, che nessuno si sarebbe mai aspettato, la showgirl ha deciso di darsi un’altra possibilità al fianco di Stefano Oradei, ballerino professionista e maestro storico di Ballando con le stelle. I due sono usciti finalmente allo scoperto dopo un periodo di incertezza e oggi non si nascondo più. La fine dell’amore con l’ex calciatore non è però stata semplice, poiché la loro relazione è durata per anni e ha resistito persino alle difficoltà di Temptation Island, dal quale sono usciti insieme.