Chi è Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi

Milena Miconi si è sposata con Mauro Graiani dopo ben 18 anni di vita trascorsi insieme e due figli.

La coppia è convolata a nozze alle Terme di Caracalla, mentre il banchetto nuziale si è svolto nella villa di Vejo. Una cerimonia sobria ed elegante, proprio come Milena e Mauro, che hanno vissuto la loro relazione sempre lontano dai riflettori. Un amore, quello fra la showgirl del Bagaglino e il compagno, iniziato dietro le quinte in tv.

Mauro Graiani infatti è un noto regista e sceneggiatore, che ha scritto numerosi episodi della fiction Don Matteo. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sofia, che ha 15 anni, e Agnese, che ne ha 8. Fra gli invitati Matilde Brandi, che è stata scelta dalla sposa come testimone, e Stefania Orlando, che si sposerà a breve, ma anche Emanuela Aureli, Nadia Rinaldi, Roberta Beta, Jane Alexander con il fidanzato Gianmarco Amicarelli, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Felice e sorridente, Mauro Graiani ha giurato amore eterno alla sua Milena, senza nascondere la commozione per un traguardo così importante raggiunto dopo 18 anni insieme. “È stata una giornata speciale – ha scritto la Miconi su Instagram poco dopo le nozze – per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo e che hanno vissuto questi nostri 18 anni insieme. Sono tante le persone che devo ringraziare, dalle nostre famiglie agli amici preziosi a tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile.. lo farò piano piano”.

Mauro è rimasto accanto a Milena Miconi in un momento difficile per la sua carriera. La showgirl infatti è stata suo malgrado coinvolta nel caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati. Dopo essere stata ospite di Live – Non è la D’Urso, per difendere la collega, l’attrice aveva scelto di dissociarsi dal caso e lasciare la Aicos di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.