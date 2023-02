Milena Miconi al “GF Vip”: “Mi ha salvato da un momento terribile”

Ultimamente non si fa altro che menzionare il GF Vip per via di temi non proprio gradevoli. Si è parlato di bullismo, di comportamenti negativi e uscite infelici da parte di concorrenti che talvolta sembrano dimenticare di essere sotto l’occhio vigile delle telecamere praticamente a ogni ora del giorno. Ma nel bel mezzo di questo trambusto, se si fa attenzione, si può udire la voce più flebile di chi cerca soltanto di raccontarsi, nel modo più limpido e onesto possibile. È il caso di Milena Miconi, tra le ultime entrate nella Casa più spiata d’Italia, che ha messo a nudo una parte molto intima di sé spiegando a uno dei suoi coinquilini come nel momento più difficile sia riuscita a rimettersi in sesto.

“GF Vip”, gli alti e bassi della carriera di Milena Miconi

Uno dei leit motiv degli irriducibili criticoni di programmi come il GF Vip è: “Ma chi è questa gente? Non sono mica personaggi famosi!”. Cosa a cui, talvolta, non possiamo di certo obiettare. Sono tanti i volti poco noti che passano attraverso la famigerata Porta Rossa, insinuando l’idea che il reality di Canale 5 sia diventato una sorta di trampolino di lancio per influencer e giovanissimi in cerca di visibilità. Ma non è sempre così.

Giovane o meno, popolare o no, sta a te comunque – in qualità di concorrente – decidere quale lato mostrare, se il più costruito e strategico (la vittoria fa gola a molti) oppure quello più onesto e vero. A giudicare dalle ultime immagini del GF Vip, sembra proprio che Milena Miconi stia nel secondo gruppo.

Quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia l’effetto-nostalgia è stato immediato. Un personaggio televisivo molto amato e che ha riscosso un enorme successo negli anni passati ma la cui presenza, come spesso accade, è andata via via scemando. Proprio della sua carriera ha parlato con il coinquilino Alberto De Pisis, raccontando senza peli sulla lingua gli alti e bassi che ha vissuto. Da giovanissima sconosciuta a star televisiva, non ci è voluto molto per raggiungere la fama. “La popolarità è bella, è bellissimo quando la gente ti riconosce e ti dimostra affetto, ma non è quello che ti fa vivere”, ha ammesso però riferendosi a quel periodo, quello degli esordi al Bagaglino.

Milena Miconi al “GF Vip”, cosa l’ha salvata nel momento più difficile

“Nel periodo in cui avrei dovuto spingere – ha proseguito la Miconi nel suo racconto – ho dovuto affrontare talmente tanti problemi, compresi i figli, le difficoltà economiche, la casa, il lavoro che io ho mollato. Pensando che comunque qualcosa sarebbe accaduto. Invece non accadeva e io continuavo a pensare a tutto, ad affrontare tutti i problemi con Mauro [Graiani, il marito, ndr], a rimetterci in piedi per poter riprendere trascurando l’ambito professionale”.

Non si è mai fermata Milena Miconi e ha messo anima e corpo per fare quel “salto” che l’avrebbe finalmente sganciata dallo stereotipo di “showgirl” ad attrice e donna di successo. Ha studiato, si è impegnata ed è approdata in fiction di grande successo come Carabinieri, Un medico in famiglia e Don Matteo. Eppure “È arrivata la popolarità, ma non la credibilità”, al punto che “Ti segano. Ti dicono: basta. Stop”.

Inevitabile che torni alla mente il suo sfogo contro la produzione di Don Matteo, rea di aver cancellato il suo personaggio Laura Respighi, moglie del Capitano Anceschi, senza neanche averla interpellata. L’ultimo lavoro in tv prima del GF Vip, mentre a salvarla c’era uno dei suoi più grandi amori: “Per me il teatro è vita, veramente mi ha salvato da un momento terribile. Mi ha rimesso in vita, mi ha ritirato su perché ho ricominciato a fare tante cose belle, mi sono divertita. Io non posso stare senza andare su un palcoscenico e provare quell’emozione”.