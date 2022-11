“GF Vip 7”, Alfonso Signorini corre ai ripari: si parla di nuovi ingressi

Alfonso Signorini è costretto a correre ai ripari. Il cast del Grande Fratello Vip è stato temporaneamente decimato a causa di un focolaio di Covid, che ha obbligato alcuni dei concorrenti del reality show a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Pare che i sei casi positivi avrebbero portato la produzione del programma ad anticipare l’ingresso di nuovi “vipponi” che potrebbero iniziare la loro avventura prima delle vacanze di Natale.

GF Vip, il Covid colpisce ancora: nuovi ingressi nella Casa

La lista dei contagiati di Covid al GF Vip continua ad allungarsi. L’ultimo tampone risultato positivo è stato quello di Alberto De Pisis, arrivato qualche giorno dopo l’allontanamento dalla Casa di Wilma Goich.

I primi casi di Covid-19 risalgono a circa una settimana fa, quando il Grande Fratello Vip 7 aveva annunciato sui suoi canali social la positività di quattro concorrenti, ovvero Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. E anche Pamela Prati, che dopo la sua eliminazione aveva partecipato a una delle ultime dirette in studio, era risultata positiva in seguito a un tampone fatto per precauzione.

Il focolaio di Coronavirus all’interno del loft di Cinecittà ha creato alcuni squilibri – seppur temporanei – all’interno del cast del reality show. Ed è per questo che la produzione ha pensato bene di correre ai ripari, anticipando l’ingresso di nuovi concorrenti per sopperire alle assenze momentanee dei contagiati e dare nuova linfa alle dinamiche tra i “vipponi”.

GF Vip, i nomi dei nuovi concorrenti

A fare il loro ingresso anticipato nella Casa più spiata d’Italia potrebbero essere tre nuovi concorrenti, due donne e un uomo. Secondo quanto rivela The Pipol Tv il primo nome su cui punterebbe la produzione è quello di Manuela Villa, figlia del grande Claudio Villa e nota al grande pubblico per le sue doti canore. Per l’artista non si tratterebbe della prima esperienza in un reality show: la Villa infatti si aggiudicò la vittoria, nel lontano 2007, della quinta edizione dell’Isola dei Famosi.

La trasmissione potrebbe vedere l’ingresso anche di Milena Miconi, come anticipato anche dal settimanale Oggi. L’attrice è un volto molto noto al pubblico. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, ha interpretato tanti ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo, prendendo parte a fiction di grande successo come Un posto al sole, Don Matteo, Carabinieri e Un medico in famiglia.

Secondo indiscrezioni pare che l’attrice fosse già stata contattata lo scorso anno per varcare la porta rossa del loft di Cinecittà, ma sembra che le trattative non siano andate a buon fine. Insieme a Manuela Villa e Milena Miconi potrebbe entrare anche un uomo a rompere gli equilibri nella Casa, anche se ancora non c’è alcuna informazione sulla sua identità.

Contagi Covid nella Casa, le polemiche

I contagi crescenti nella Casa del GF Vip hanno destato parecchia preoccupazione tra il pubblico. E a poco è servita la sanificazione del loft dato l’inevitabile e stretto contatto tra i concorrenti e l’aumento dei positivi.

Nel frattempo Alfonso Signorini e il suo staff non hanno alcuna intenzione di fermarsi, cercando soluzioni alle momentanee assenze dei “vipponi” col Covid, ma il pubblico è tutt’altro che d’accordo, invocando sui social uno stop temporaneo.