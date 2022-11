Un altro concorrente positivo al “Grande Fratello Vip”

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Non si fermano i contagi nella Casa del Grande Fratello Vip: anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid, come comunicato dagli account social del reality show di Canale 5. La cantante è l’ultima colpita dal Coronavirus, aggiungendosi alla lista – che probabilmente si allungherà in fretta – composta già da Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi.

GF Vip, un altro vippone positivo: non si fermano i contagi

Inesorabile – com’era del resto prevedibile – la catena dei contagi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, che sono stati allontanati temporaneamente dal loft di Cinecittà, anche Wilma Goich è risultata positiva ai tamponi effettuati dalla produzione.

“In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”, si legge nel comunicato diffuso sui canali social del reality show.

A rivelarlo all’interno della Casa però è stato Daniele Dal Moro, che si è lasciato sfuggire l’informazione con i suoi compagni d’avventura. Il dialogo è stato riportato su Twitter, dove gli utenti continuano a riportare ciò che sta accadendo nella Casa: “Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto”. La Goich durante l’ultima puntata andata in onda aveva abbracciato e baciato l’ex tronista di Uomini e Donne, che adesso è tenuto sotto osservazione.

La cantante nel frattempo, dopo aver ricevuto la notizia del tampone positivo, è stata portata in isolamento nello stesso hotel che ospita gli altri vipponi contagiati. Per fortuna nessuno ha ancora avuto complicazioni, anche se Attilio Romita e Patrizia Rossetti hanno avuto febbre alta e tosse. Anche Pamela Prati, che aveva lasciato la Casa il giorno prima dell’annuncio, è positiva.

Andrea Gori, le parole del virologo in puntata

Con il tampone positivo di Wilma Goich si allunga la lista dei contagiati all’interno del loft, ed è molto probabile che i vipponi che contrarranno il Covid aumenteranno nei prossimi giorni. Durante l’ultima diretta Alfonso Signorini ha voluto far intervenire il virologo Andrea Gori del Policlinico di Milano che si è espresso in merito: “Qualche contatto è verosimile ci sia stato, forse anche con i nuovi ingressi. Dovete considerare che, anche rispetto ai protocolli messi in atto, la predittività su persone che non hanno sintomi è lieve. È molto probabile che tamponi effettuati su persone asintomatiche, risultino falsamente negativi, anche se sono positivi. All’inizio dell’infezione si può trasmettere e c’è negatività apparente. Per questo consigliamo sempre di fare tamponi a persone sintomatiche, perché in quel momento l’attendibilità del tampone è sensibilmente più alta”.

Adesso bisognerà capire come ha intenzione di intervenire il Grande Fratello: se i casi dovessero aumentare la situazione si complicherebbe parecchio per Signorini, e del resto nella Casa regna la paura. Altri concorrenti infatti manifestano sintomi riconducibili all’infezione. Antonino Spinalbese, ad esempio, ha svelato ai suoi coinquilini di non sentire i sapori, Alberto De Pisis ha perso l’olfatto, mentre Sarah Altobello e Giaele De Donà, avrebbero qualche linea di febbre e la tosse.