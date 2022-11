Focolaio Covid al “GF Vip”, lo show finisce nella bufera per i 4 positivi

Fonte: IPA Concorrenti del "GF Vip" positivi al Covid, il comunicato ufficiale

Sembra incredibile ma il Covid è riuscito a oltrepassare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Nell’incredulità generale, la produzione del GF Vip 7 ha rilasciato sui social un comunicato ufficiale spiegando qual è l’attuale situazione dei concorrenti. L’uscita improvvisa di Patrizia Rossetti per non ben precisati “problemi di salute” si è trasformata in una scoperta che ha scatenato una vera e propria bufera attorno al reality condotto da Alfonso Signorini. Il pubblico è attento, molto più di quanto si creda.

Covid al “GF Vip 7”, il comunicato ufficiale della produzione

Nella mattinata di sabato 12 novembre l’uscita improvvisa di Patrizia Rossetti aveva già destato un certo scalpore. Durante l’ultima diretta la conduttrice sembrava essere in perfetta salute, anzi si era anche parecchio divertita quando era stata interpellata da Signorini in un siparietto con Edo Tavassi. Eppure qualcosa probabilmente già non andava.

“Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”, aveva comunicato la produzione, menzionando delle non precisate “ragioni di salute” che soltanto adesso sono finalmente venute alla luce. Il pubblico, sempre molto attento, ci aveva visto giusto: la conduttrice da qualche giorno accusava dei sintomi influenzali che, effettuando il test, si sono rivelati sintomi del Covid-19. Ragion per cui “Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti”, prosegue il comunicato ufficiale del GF Vip.

Chi sono i concorrenti positivi al Covid

Le notizie dopo i controlli non sono delle più rosee: “I risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”. Dunque il numero dei positivi nel Loft di Cinecittà sale a quattro, almeno per il momento dato che “La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”.

Ci vorrà certamente un po’ di tempo prima di consentire ai medici di verificare quali siano le condizioni di salute di tutti i concorrenti. Intanto, però, il GF Vip ha comunicato anche di aver annullato il televoto dal momento che proprio due dei positivi – Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi – vi erano coinvolti insieme a Wilma Goich e George Ciupilan.

“GF Vip 7” nella bufera, le perplessità del pubblico

Si dice sempre che il pubblico è sovrano e di fatto è proprio così: senza di esso un programma come il GF Vip non avrebbe ragione di esistere. Alfonso Signorini quest’anno ha introdotto l’angolo social curato da Giulia Salemi e la sua decisione non è stata affatto casuale. Spesso è proprio su piattaforme come Instagram e Twitter che si gioca il destino o anche la popolarità di un concorrente, quello che in puntata sentiamo chiamare “sentiment“. È il pubblico che decreta il successo di un personaggio e di un programma.

E lo stesso pubblico ha avuto una reazione alquanto indignata di fronte alla notizia della positività al Covid all’interno della Casa più spiata d’Italia. “Come fanno ad aver contratto il Covid se sono rinchiusi in una casa e non hanno contatti con l’esterno. O uno dei nuovi concorrenti era già positivo quando è entrato nella casa, o la cosa non si spiega”, scrive giustamente un telespettatore su Instagram.

“Ma come è possibile?” si chiedono in tanti. Vien da pensare che la Casa non sia poi blindata come ci hanno sempre fatto credere.