“GF Vip 7”, la rivincita di Edoardo Tavassi. Ma il gioco di Signorini non convince

Tra i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi si sta rivelando una delle grandi scommesse di questa edizione. A Cinecittà ha regalato una ventata di sana freschezza, rivelandosi un grande mattatore e portatore di simpatia e positività. Ma, oltre alle pure dinamiche di gioco, il fratello di Guendalina è intenzionato a trovare la sua anima gemella, che potrebbe nascondersi proprio tra le donne della Casa. In puntata Alfonso Signorini mette Tavassi a confronto con Oriana, Patrizia e Sarah ed improvvisa un gioco della bottiglia. Scatta un doppio bacio in diretta, ma siamo sicuri che sia questo il miglior modo per valorizzare un concorrente che, oltre alla ricerca dell’amore, potrebbe raccontare molto di più?

Edoardo Tavassi, la grande scommessa del “Grande Fratello Vip 7”

Edoardo Tavassi, lo ha pienamente dimostrato all’Isola dei Famosi, si sta rivelando un vero e proprio animale da reality. In Honduras ha partecipato in coppia con la sorella Guendalina, entrando nel cuore del pubblico grazie alla sua spontaneità e genuina simpatia. Il Grande Fratello Vip 7 si sta ora rivelando una ghiotta opportunità per mettersi nuovamente in mostra, rilanciarsi in televisione e conquistare sempre più il pubblico italiano.

La sua missione, al momento, sembra dare i suoi frutti. Edoardo Tavassi è all’apice degli indici di gradimento e in molti lo vorrebbero veder trionfare al termine del reality. In fondo è forse la vera grande scommessa di questa edizione, su cui Alfonso Signorini ha voluto puntare per rinforzare il cast ed alimentare nuove dinamiche nella Casa. Obiettivo centrato in pieno: la sua simpatia è travolgente, irriverente, genuina e si sta rivelando indiscusso mattatore.

Tuttavia il filo conduttore di questo suo primo periodo a Cinecittà è riconducibile a un desiderio, espresso sin dall’inizio: trovare la donna della sua vita. Ci sta riuscendo?

Edoardo Tavassi e la ricerca dell’amore nei reality show

Già dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi si è definito single e alla ricerca della sua anima gemella. In questi giorni ha conosciuto le donne della casa, ma ancora non è chiaro quale sia l’obiettivo delle sue attenzioni, perlomeno fino a questo momento. Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, ha voluto parlarne in Confessionale assieme a lui: sfogliando la lista delle ‘Vippone’, quelle single alla fine si riducono a Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello.

Le concorrenti vengono invitate in Confessionale e Signorini improvvisa con loro un gioco della bottiglia a distanza. Il conduttore, nelle vesti della “bottiglia”, indica quali concorrenti Edoardo Tavassi dovrebbe baciare: il primo bacio è con Oriana, il secondo con Sarah. In studio sgorgano applausi e Tavassi stesso sembra aver ottenuto la sua rivincita: potrebbe essere una di loro la donna della sua vita?

Il concorrente potrebbe dunque trovare l’amore nel contesto di un reality televisivo, un po’ come quanto accaduto all’Isola dei Famosi. In quell’occasione il fratello di Guendalina strinse un rapporto di complicità con Mercedesz Henger ma, tra tira e molla continui, l’interesse è presto sfumato e la coppia si è allontanata.

Perché Edoardo Tavassi è da valorizzare al massimo

Tuttavia non è da sottovalutare il rischio di vedere l’esperienza di Edoardo Tavassi, mattatore indiscusso del Grande Fratello Vip 7, ridotta a mera ricerca dell’amore. La Casa di Cinecittà potrebbe rivelarsi galeotta per il suo futuro sentimentale, ma non è forse meglio valorizzare il suo percorso focalizzandosi anche sulla sua storia personale, che ha sicuramente tanto da dire?

All’Isola dei Famosi abbiamo visto come il rapporto con la sorella Guendalina sia solidissimo e, nonostante numerosi alti e bassi, abbia una solida base di affetto, rispetto e fiducia. In Honduras Tavassi ha anche stretto una forte amicizia con Nicolas Vaporidis, che ancora adesso continua. Edoardo è un concorrente che ha tanto da raccontare e la sua sensibilità d’animo non è indifferente: rivalutare l’immagine che si sta costruendo di lui è forse il modo migliore per restituire al pubblico una narrazione completa della sua sfaccettata personalità.