“GF Vip 7”, Edoardo Tavassi getta la Casa nel caos: “Sono stato squalificato”

Menomale che Edo c’è. L’ingresso di Edoardo Tavassi nella Casa del GF Vip 7 è stata una scelta a dir poco azzeccata, in un reality show che si stava prendendo fin troppo sul serio. Un game di intrattenimento non può perdere di vista la sua funzione principale, che è quella di intrattenere, appunto, offrire sì temi di attualità, ma anche di leggerezza. Ed è così che Tavassi è il concorrente ideale per alleggerire i toni. Ad appena pochi giorni dal suo ingresso, ha già gettato la Casa nel caos, dicendosi “squalificato”.

GF Vip 7, la finta squalifica di Edoardo Tavassi

Naufrago amatissimo dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – che non ha vinto per un soffio, essendo il favorito alla corsa insieme a Nicolas Vaporidis – Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del GF Vip 7 con la promessa di stupire e di intrattenere. Belloccio, brillante, ma soprattutto divertente: non si prende troppo sul serio, e ama fare degli scherzi. Come quello che ha architettato con maestria nella Casa più spiata d’Italia.

Lacrime, urla. Ma cos’è successo? Semplice: “Edo” voleva movimentare un po’ le cose. Intorno alle due di notte, ha deciso di riunirsi con Patrizia Rossetti, sua complice, e offrire un vero e proprio show. Ha svegliato i concorrenti che dormivano profondamente, e si è messo a piangere a dirotto in salotto. “Sono stato squalificato“, ha detto poco dopo, e si è scatenato subito il caos.

GF Vip 7, lo scherzo di Edoardo Tavassi getta la Casa nel caos

New entry del programma, i suoi scherzi non si sono fatti attendere. Ha recitato in modo eccelso, fingendo di essere stato squalificato, sotto lo sguardo sconvolto di Luca Onestini, volto già conosciuto all’interno del reality show. Alla richiesta di spiegazioni, Tavassi ha risposto: “Mi hanno detto che esco, mi hanno svelato anche cosa ho detto. Giovedì ci sarà la ramanzina, chiederanno le mie scuse e poi mi faranno abbandonare la Casa”.

Tutti i vip si sono uniti al suo “dolore”, iniziando a consolarlo, a supportarlo: Antonino Spinalbese è rimasto a dir poco senza parole, con lo sguardo pietrificato. Il caos che si è generato, tuttavia, è durato poco, perché Tavassi ha poi chiarito lo scherzo. Non tutti hanno reagito propriamente bene alla burla, anzi, Spinalbese si è lasciato andare a qualche insulto, vista l’ora tarda e lo shock. “La cosa più bella è il panico di Antonino, tanto forte da non riuscire più a dormire“, ha scritto un utente su Twitter.

Perché Edoardo Tavassi è un probabile vincitore del GF Vip 7

Alla luce della sua personalità e del suo carattere “leggero”, Edoardo Tavassi è un probabile vincitore del GF Vip 7, proprio come è stato super favorito all’Isola dei Famosi. Dopo il Caso Marco Bellavia, è stata effettuata una vera e propria operazione di “pulizia”, per riuscire a mantenere gli ascolti, gli sponsor, e l’attenzione del pubblico. L’ingresso di Tavassi è la carta vincente di questa edizione? Probabilmente sì, perché, nonostante il tentativo di Alfonso Signorini di introdurre temi d’attualità, non possiamo dimenticare che il Grande Fratello è un reality, fatto per intrattenere, e far riflettere, con i giusti tempi (e modi).