Guendalina Tavassi, nozze a sorpresa con Federico Perna: tutti i dettagli

Fonte: IPA Guendalina Tavassi e Federico Perna

Nozze a sorpresa per Guendalina Tavassi alle Maldive, che ha detto “sì” a Federico Perna. Un matrimonio inatteso, che sancisce l’unione solida di Guendalina con Federico: dopo aver detto addio all’ex Umberto D’Aponte, ha ritrovato l’amore e la serenità con Perna. A darne notizia lei stessa nelle stories su Instagram: “Ho detto sì”, con scatti suggestivi delle nozze alle Maldive. In realtà, ne era all’oscuro la stessa Guendalina: è stato il manager a organizzare tutto nei minimi dettagli.

Guendalina Tavassi sposa Federico Perna alle Maldive a sorpresa

“Sembrava uno scherzo, e invece no”, ha raccontato Guendalina Tavassi sul matrimonio a sorpresa con Federico Perna alle Maldive. “Da giorni Federico spariva a Roma e mi ero anche un po’ arrabbiata… mi ha fatto fare anche il vestito da sposa, non me lo ha dato prima perché altrimenti ovviamente lo sgamavo”. Un aperitivo sulla spiaggia e poi le nozze all’improvviso: un evento inatteso che ha riempito di gioia e di felicità la Tavassi.

Dovrebbe trattarsi di un rito simbolico, quindi l’unione non dovrebbe avere valore legale in Italia. Tuttavia, nelle stories su Instagram la Tavassi e Perna si sono definiti “marito e moglie”: con ogni probabilità, si scambieranno le promesse anche in Italia. La sposa ha indossato un abito con trasparenze, ricamato con dettagli brillanti: uno splendore. Si sono detti “sì” proprio sulla spiaggia, di fronte al mare, alla presenza di pochissimi invitati, tra cui gli amatissimi figli di Guendalina, testimoni di un amore splendido. Una cerimonia intima e privata, un modo per celebrare la loro unione. “Grazie di esistere, cuore mio, ti amo infinitamente”, ha scritto su Instagram la Tavassi.

La storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Federico Perna

Il legame tra Guendalina Tavassi e Federico Perna è sempre stato fortissimo, sin dal primo momento. Non sorprende, quindi, che Perna abbia deciso di sposarla in modo molto romantico, sorprendendola alle Maldive. Agli inizi del 2024, su Instagram aveva scritto una meravigliosa dedica per la Tavassi: “Ancora noi, ancora qui, ancora insieme. Lasciandoci alle spalle questo 2023 poco brillante, dove i presupposti, i sogni e le speranze sono venute meno rispetto ad ansie, problemi e pensieri, iniziamo questo 2024 con forza, speranza e tanto amore. (…) Rimani sempre così, perché sei una forza della natura”.

Il 2024 è iniziato da mesi, e ora è diventato l’anno più bello della loro storia d’amore, che ha sancito quel “per sempre” tanto ricercato dalla Tavassi: il suo passato sentimentale è piuttosto oscuro, a causa del divorzio pesantissimo con Umberto D’Aponte, l’ex marito che è stato accusato di violenza domestica. L’uomo è stato in carcere da febbraio a maggio del 2022.

Federico Perna, contrariamente alla Tavassi, non fa parte del mondo dello spettacolo. Attivo nel campo della ristorazione, ha in gestione un ristorante green di sushi e cucina esotica. Di lei, all’inizio della relazione, aveva detto di “averlo salvato”. Spesso ne ha preso le parti perché – purtroppo – le persone si fermano all’apparenza, giudicando la Tavassi per il suo trascorso in TV. “Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo.