Flavia Pennetta e Fabio Fognini, matrimonio bis a sorpresa in spiaggia: tutti i dettagli

Una festa a sorpresa sul mare di Sanremo, amici, emozioni e un momento speciale: così Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno rinnovato le promesse

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Flavia Pennetta e Fabio Fognini

Dieci anni di matrimonio, tre figli e un’intesa che continua a far sognare i fan: Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno celebrato questo importante traguardo scegliendo un’atmosfera intima, emozionante e decisamente romantica, organizzando una festa a sorpresa in spiaggia per rinnovare le loro promesse d’amore. Presenti alcuni vip e tanti familiari, mentre le immagini del party sono state condivise sui social dei protagonisti, attraverso stories super glamour.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, la cerimonia per rinnovare i 10 anni d’amore

Per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio, Flavia Pennetta ha scelto di sorprendere Fabio Fognini con una romantica cerimonia sulla spiaggia di Sanremo, trasformando l’occasione in un simbolico rinnovo delle promesse d’amore circondati dalle persone più importanti della loro vita.

Le immagini condivise sui social hanno raccontato una serata dal sapore autentico, lontana dagli eccessi e costruita attorno agli affetti più cari: una celebrazione con il mare sullo sfondo e una scenografia semplice ma elegante, che ha conquistato immediatamente il pubblico. Sui social la coppia ha poi condiviso alcuni degli istanti più emozionanti della giornata: le loro mani intrecciate, i loro abiti total white e l’immancabile presenza dei figli Federico, Farah e Flaminia, accolti dall’abbraccio di amici e familiari in un’atmosfera intima e ricca di emozione.

Il dettaglio che ha reso tutto ancora più speciale? Fabio Fognini è arrivato bendato, completamente ignaro di ciò che lo stava aspettando. Accompagnato dalle note di A mano a mano di Rino Gaetano, il campione ha scoperto solo all’ultimo la sorpresa preparata dalla moglie, ritrovandosi circondato dalla famiglia e dagli amici più stretti in un momento davvero speciale.

Accanto alla coppia c’erano naturalmente i loro tre figli, protagonisti di una giornata che ha celebrato non solo un anniversario, ma un vero percorso di vita condiviso. Il rinnovo delle promesse ha regalato un momento particolarmente toccante, sottolineando il forte legame che continua a unire due tra gli sportivi più amati d’Italia.

I look degli sposi e gli invitati alla cerimonia

Per celebrare questo giorno speciale, Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno scelto un raffinato dress code total white, perfettamente in sintonia con il mood estivo e la suggestiva cornice sul mare. L’ex tennista ha sfoggiato un lungo abito bianco dal taglio morbido, impreziosito da delicati ricami floreali e trasparenze leggere che donavano romanticismo e leggerezza all’intero look.

Fabio, invece, ha optato per un’eleganza rilassata, indossando una giacca bianca abbinata a una maglia color sabbia e pantaloni dal fit morbido, in perfetto equilibrio tra stile e informalità. Anche amici e parenti hanno rispettato il tema cromatico della festa, regalando una scenografia armoniosa e luminosa che, con il mare sullo sfondo, ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Tra gli invitati alla festa a sorpresa per le Nozze di Alluminio, come vengono chiamate, non sono mancati amici storici e volti conosciuti dal pubblico televisivo. A catturare l’attenzione è stata anche la presenza di Giada Lini, ballerina professionista e partner di Fognini durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle, arrivata insieme al compagno Graziano Di Prima per condividere la gioia della coppia.

La storia d’amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini continua a essere una delle più solide e apprezzate del panorama sportivo italiano: dopo una lunga amicizia nata sui campi da tennis, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale che li ha portati al fidanzamento nel 2014 e, due anni dopo, al matrimonio celebrato a Ostuni.

Da allora hanno costruito una famiglia mantenendo sempre un profilo discreto, pur condividendo con i fan alcuni dei momenti più importanti della loro vita privata, proprio come questa volta, in cui hanno scelto di aprire una piccola finestra sulla loro felicità.