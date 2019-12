Flavia Pennetta, l’emozione per la figlia Farah: “Il regalo più bello”

editato in: da

Flavia Pennetta è da poco diventata mamma bis, e si prepara a vivere un Natale davvero magico. Lei e Fabio Fognini hanno appena accolto tra le loro braccia la piccola Farah, nata poche ore fa per la gioia dell’intera famiglia. E l’ex campionessa di tennis ha deciso di affidare la sua prima dedica d’amore alla sua pagina Instagram, dove ha condiviso anche una bellissima foto.

Si tratta di uno scatto dei piedini della neonata, che a quanto pare è ancora in ospedale – spunta il classico braccialetto di riconoscimento dalla caviglia della piccolina. “Il regalo più bello che potessi desiderare per questo Natale” – scrive Flavia sul suo profilo social. “Buon Natale a tutti voi da noi, #FogniniFamily”. E per la Pennetta questo periodo di feste è senza dubbio uno dei più entusiasmanti della sua vita: da settimane aspettava con ansia la nascita della sua secondogenita, che mantenendo la tradizione di famiglia ha chiamato con un nome che ha come iniziale la lettera F. “È un obbligo, se no mio papà si arrabbia” – aveva confessato Fabio durante un’intervista a Verissimo.

Farah è arrivata ad appena due anni e mezzo di distanza dal primogenito Federico, nato il 19 maggio 2017, e va a completare un meraviglioso quadro di famiglia. Flavia e Fabio avevano annunciato di essere in dolce attesa lo scorso agosto, quando ormai il pancione non poteva più essere nascosto. E nel salottino di Silvia Toffanin, a novembre, avevano rivelato il sesso del nascituro: “Aspettiamo una femminuccia”.

In questi giorni tantissimi fan attendevano la lieta novella: si sapeva che era ormai questione di tempo per poter gioire della nascita della piccola Farah. Poi, nelle ore scorse il profilo Instagram di Fulvio Fognini, papà di Fabio, si è improvvisamente arricchito di una foto scattata nientemeno che in sala parto. Il 23 dicembre 2019, in tarda mattinata, la bimba è venuta al mondo. La gioia incontenibile di papà Fabio è evidente nei suoi occhi, nella prima foto che lui stesso ha pubblicato sui social e che lo ritrae mentre tiene tra le braccia la neonata.

Migliaia i commenti di congratulazioni che i due neogenitori bis hanno ricevuto, da amici e parenti, ma anche da tanti vip e dai loro fan. Ora, la famigliola al gran completo si prepara a fare ritorno in casa, per la prima volta in quattro. Sì, questo sarà senza dubbio un Natale davvero speciale per loro.