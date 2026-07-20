Proteggere pelle e capelli con un unico prodotto? Con l'olio secco protettivo e multiuso si può, e vale la pene averlo ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Un olio che protegge pelle e capelli in un unico step e con la massima efficacia

Cosa c’è di meglio di partire e avere la certezza che i vostri capelli e la pelle saranno costantemente protetti, senza che voi ve ne accorgiate nemmeno. Forse solo il poterlo fare con un unico prodotto, multiuso, un olio secco protettivo di Clinians, che trovate adesso e per pochi giorni in sconto.

Un prodotto che è un vero must per le vostre vacanze, da portare al mare ma anche come alleato durante una giornata in piscina e che si applica prima di esporsi al sole.

Offerta Clinians L’olio secco per pelle e capelli da avere ora

L’olio secco di Clinians è il must estivo da avere ora

Un olio secco protettivo e multiuso, da avere obblgiatoriamente tra i propri must estivi e che ha davvero tutto per farsi amare. L’olio di Clinians, infatti, è un prodotto con SPF 30 integrato, che protegge la pelle e i capelli dai danni del sole e che li scherma in modo totale ma senza appesantirli o ungerli. In più, grazie alla sua texture ultra-fine, si utilizza facilmente sulla pelle, lasciandola satinata e setosa.

Un olio secco realizzato con una formulazione arricchita con Vitamina E e Oli vegetali, come quello di Mandorla, Argan e Jojoba, donando un boost di morbidezza sia alla pelle, agendo anche per prolungarne l’abbronzatura naturale, sia per i capelli.

Come agisce su pelle e capelli

La vitamina E, infatti, combatte i radicali liberi, previene l’invecchiamento cutaneo, riduce le rughe e idrata in profondità. Ma agisce anche per stimolare la circolazione del cuoio capelluto, normalizzare la produzione di sebo e donare massima lucentezza ai capelli, soprattutto in caso di secchezza.

L’olio di jojoba è un emolliente naturale ricco di vitamine e antiossidanti, che regola la produzione di sebo e che idrata senza ungere. L’olio di Mandorla svolge un’azione emolliente, idratante, nutriente ed elasticizzante.

Infine, l’olio di Argan è noto per le sue proprietà antiossidanti, idratanti e protettive, ed è noto per essere un potente alleato per la pelle e i capelli.

Un prodotto avanzato, che grazie al suo sistema di filtri UVA-UVB, aiuta a prevenire anche eventuali scottature che possono arrivare se ci si espone al sole in modo scorretto o prolungato, proteggendo anche la pelle dai danni del fotoinvecchiamento che sono causati proprio dai raggi solari.

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Come si utilizza l’olio secco di Clinians

Un vero alleato per pelle e capelli, da portare con sé in borsa e usare all’occorrenza, proteggendo la salute e la bellezza di entrambi ma con un unico prodotto. Un olio dalla texture ultra-fine e che non contiene alcool. Oltre al fatto di essere resistente all’acqua.

Un olio secco da applicare prima di esporsi al sole, in una buona dose, sia sulla pelle che sui capelli, e da riapplicare frequentemente durante il giorno per mantenere la protezione costante ed efficace durante la vostra giornata, soprattutto se si suda o se si fanno frequenti bagni. Un olio secco da scegliere senza tentennamenti e da avere con sé durante tutta l’estate, garantendo vi la massima protezione possibile e una pelle e capelli sempre al top.

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