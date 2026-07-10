Non ci sono dubbi, estate fa rima con Hawaiian Tropic e con suoi prodotti in sconto la vostra pelle vivrà le vacanze migliori che potreste immaginare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Hawaiian Tropic è il vostro alleato per un'estate con una pelle protetta e al top

Quando arriva l’estate e con lei il momento di partire per le tante attese vacanze, c’è una sola certezza che vi assicura massima protezione e un’abbronzatura da urlo, i prodotti Hawaiian Tropic. Un mix di veri alleati per la pelle, dai solari con SPF di diverso grado agli oli e spray abbronzanti e fino anche alle lozioni che si prendono cura della cute post esposizione solare. Insomma, estate fa rima con Hawaiian Tropic e con gli sconti in atto è praticamente impossibile non avere questi must estivi all’interno della propria borsa da viaggio.

Le protezioni solari di Hawaiian Tropic

Per esempio optando per le protezioni solari di questo brand leader della cura della pelle in estate, lozioni e creme che si adattano a ogni tipologia di pelle e che la schermano in modo efficace e totale dai raggi dannosi UV.

Come la protezione solare Hydrating Protection, dalla formulazione leggera e che fornisce protezione dai raggi UVA/UVB. Una crema solare idratante che dura fino a 12 ore e che lascia la pelle protetta e idratata con un profumo tropicale. Una crema con SPF 30, da applicare 20 minuti prima dell’esposizione al sole e da riapplicare durante il giorno per mantenere alto l’effetto protettivo.

Offerta Hawaiian Tropic La crema solare con SPF30

Weightless Hydration di Hawaiian Tropic è una crema solare viso con SPF 30 da utilizzare per tutto il giorno per garantire una protezione massima e duratura alla pelle, e senza rischi. Una crema solare viso altamente performante, che scherma la pelle dai raggi UVA e UVB e che la contro l’invecchiamento della pelle causato dal sole

Offerta Hawaiian Tropic La crema solare viso con SPF30

Gli oli e spray di Hawaiian Tropic

Tra gli oli e spray solari, che accelerano l’abbronzatura proteggendo la cute, ecco che vale la pena provare Glowing Protection, uno spray secco con SPF 30 che vi offre un’alta protezione UVA e UVB, per godersi le giornate soleggiate in modo sicuro e per ottenere un’abbronzatura omogenea impeccabile. Uno spray resistente all’acqua, facile da applicare e comodissimo per le vostre giornate in spiaggia.

Offerta Hawaiian Tropic Lo spray resistente all'acqua

Hawaiian Tropic Can Spray Oil, è un prodotto che fornisce una protezione UVA e UVB con SPF 10. Uno spray ad assorbimento rapido che permette un’applicazione comoda ed omogenea grazie al nebulizzatore, facile e veloce da utilizzare. Un prodotto che dona alla pelle massima morbidezza e idratazione grazie alla formula arricchita con cocco e mango.

Offerta Hawaiian Tropic L'olio dal sapore tropicale

Le creme dopo sole della linea

Ed eccoci alla post esposizione solare, quando la pelle necessita di massima idratazione e di una sferzata di freschezza. Il momento giusto per applicare uno dei doposole di Hawaiian Tropic, lozioni, gel e crema dalle formulazioni specifiche, che nutrono, leniscono e idratano la cute all’istante.

Come la crema doposole con Aloe della linea, Silk Hydration Air Soft, che lenisce e ammorbidisce la pelle dopo la giornata passata al sole, formulata con doppi nastri di seta e gel di aloe, che mantengono ben idratata la pelle, alleviano le scottature e aiutano la cute a rigenerarsi fino all’esposizione seguente.

Offerta Hawaiian Tropic L'alleato post esposizione solare

Hawaiian Tropic Soothing After Sun Gel è un prodotto da provare, in primis per la sua piacevolezza sulla pelle, fresco e leggero, ma anche per la sua efficacia nel trattare la pelle post esposizione. Un prodotto arricchito con Aloe Vera, che lenisce, rinfresca e si prende cura a 360° della cute.

Offerta Hawaiian Tropic Una cura totale firmata Hawaiian Tropic

Il profumo per la pelle di Hawaiian Tropic

Il tocco in più per un look da spiaggia che non passi inosservato? Il profumo di Hawaiian Tropic, Aloha Coco, uno spray profumato che richiama al sapore del cocco e dei frutti tropicali, e che rimanda immediatamente al sole, al mare e alla voglia di divertirsi. Un prodotto must dell’estate, fresco sulla pelle e che la avvolge con note che non passano inosservate e che vi distinguono da tutti.

Offerta Hawaiian Tropic Il profumo dell'estate

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati ogni giorno per te dalla nostra redazione