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iStock balsamo labbra spf migliore

Quando pensiamo alla protezione solare estiva, tendiamo a spalmarci addosso litri di crema, dimenticando spesso la zona più delicata, esposta e baciata dal sole: le labbra. La pelle in questa area è sottilissima e priva di melanina, il che la rende un bersaglio facile per scottature, secchezza estrema e invecchiamento precoce.

Per evitare il fastidioso “effetto cartone” e sfoggiare un sorriso sano, rimpolpato e irresistibilmente luminoso, ecco la guida ai migliori balsami labbra con SPF (colorati e non) da infilare subito nella borsa mare o in città, raccontati attraverso consigli di shopping pratici e diretti.

I migliori stick labbra con SPF

Connettivina Stick Sun Labbra (3g) – SPF 30

Se le tue labbra tendono a spaccarsi o a soffrire non appena la temperatura sale, questo stick è il tuo vero e proprio alleato riparatore da farmacia. La sua formula contiene Acido Ialuronico allo 0,2%, un ingrediente celebre per la sua capacità di penetrare in profondità, trattenere l’idratazione e rimpolpare la pelle dall’interno. Mentre la protezione SPF 30 scherma efficacemente i raggi UV, la formula lavora attivamente per lenire e rigenerare i fastidiosi micro-taglietti causati dalla salsedine e dal vento. Ti consigliamo di sceglierlo se cerchi un prodotto fortemente curativo, perfetto anche da applicare come base idratante e protettiva prima del tuo rossetto preferito.

Offerta Connettivina Connettivina stick labbra con SPF 30

Hawaiian Tropic Lip Balm (4g) – SPF 30

Per chi associa immediatamente la bella stagione al profumo di cocco e alle spiagge esotiche, questo balsamo è un must-have assoluto che porta una ventata di allegria tropicale nel beauty case. Offre una solida protezione SPF 30 a ampio spettro, ma il suo vero asso nella manica è la texture straordinariamente leggera che non appiccica e regala quel meraviglioso finish lucido e decisamente juicy capace di valorizzare al massimo l’abbronzatura. Ha un sapore irresistibile ed è il compagno ideale da tenere sempre in borsa e riapplicare continuamente durante la giornata in spiaggia per rinfrescare il look e mantenere un’idratazione al top.

Offerta Hawaiian Tropic Hawaiian Tropic Lip Balm (4g) – SPF 30

Rilastil Sun System Stick Solare Trasparente (4ml) – SPF 30

Questo stick rappresenta la scelta d’elezione per chi ha la pelle estremamente reattiva o per chi pratica sport acquatici e non vuole scendere a compromessi sulla tenuta. Progettato specificamente per le zone sensibili, vanta un’elevata resistenza all’acqua e una formula totalmente trasparente che scivola sulle labbra lasciando solo un film protettivo invisibile ed efficace, dicendo finalmente addio a quell’antiestetico effetto bianco o alla sensazione di pesantezza. È lo scudo definitivo da acquistare se passi ore a nuotare, a fare surf o se cerchi semplicemente una sicurezza dermatologica impeccabile sotto il sole cocente.

Rilastil Rilastil Sun system Stick Solare Transparente SPF 30

Eucerin pH5 Stick Labbra Protezione Attiva (4.8g) – SPF 20

Se il sole e il caldo estivo tendono a rendere la superficie delle tue labbra ruvida, secca e costantemente segnata dalle pellicine, questa è la vera coccola emolliente di cui hai bisogno. La formula punta tutto su un nutrimento intensivo e profondo grazie a un mix formidabile di Burro di Karité, Olio di Jojoba, Dexpantenolo e Vitamina E. Anche se offre un livello di protezione leggermente più basso rispetto agli altri, un SPF 20, compensa ampiamente ripristinando il pH naturale della pelle e creando una barriera protettiva che dura a lungo. Diventa l’acquisto ideale soprattutto se passi molte ore in ambienti con aria condizionata o se cerchi un trattamento quotidiano capace di rigenerare anche la pelle più screpolata.

Eucerin Eucerin pH5 Stick Labbra Protezione Attiva (4.8g) – SPF 20

I migliori balsami labbra colorati con SPF

WishCare Balsamo Labbra Colorato (5g) – SPF 50 PA+++

Chi dice che sotto il sole non si possa sfoggiare un look super chic? Questo balsamo si distingue nettamente da tutti gli altri della lista proprio perché è una splendida versione colorata, pensata per unire i benefici della skincare a un tocco di colore fresco e radioso. Oltre a vantare la protezione più alta del gruppo con un impressionante SPF 50 PA+++, contiene Acido Cogico e Niacinamide, due ingredienti fantastici per contrastare l’iperpigmentazione, illuminare le labbra scure o spente e uniformarne il tono. È il perfetto consiglio di shopping se cerchi l’effetto “le mie labbra ma meglio”, regalandoti labbra protette al massimo e un tocco di colore perfetto per i selfie in spiaggia o per un aperitivo al tramonto.



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Transparent Lab Tinted Lipgloss Rose (15 ml) – SPF 50

Se cerchi il massimo della protezione solare senza rinunciare a labbra incredibilmente carnose e dall’aspetto super glam, questo gloss trattante diventerà il tuo nuovo mai-più-senza dell’estate. Si distingue nel panorama dei solari per la sua combinazione vincente di protezione altissima (SPF 50) e una formula d’alta gamma ricca di acido ialuronico e peptidi volumizzanti, ingredienti studiati appositamente per offrire un’idratazione profonda e un visibile effetto plumping che rende le labbra istantaneamente più piene, lisce e turgide.

La sua consistenza fluida regala una lucentezza del tutto naturale e sofisticata e, per adattarsi al meglio a ogni tipo di carnagione e preferenza, è fantastico sapere che questo prodotto è disponibile in ben 3 splendide varianti di colore.

Transparent Lab Transparent Lab Tinted Lipgloss Rose 15 ml – Balsamo labbra colorato SPF50

Laboratorios Babé Lip & Cheek SPF 50 Rosa (4g)

Se ami ottimizzare lo spazio nel tuo beauty case estivo e cerchi un prodotto furbo e multitasking, questa novità diventerà la tua arma segreta per tutta la stagione. Questo balsamo fotoprotettivo non si limita a prendersi cura del tuo sorriso, ma è un vero e proprio alleato 2-in-1 formulato per essere applicato con successo sia sulle labbra che sulle guance. Con uno schermo solare altissimo SPF 50, garantisce una protezione formidabile contro i danni dei raggi UV, mentre la sua delicata tonalità rosa dona all’istante un colorito sano, fresco e radioso, ideale per ricreare quell’effetto “baciata dal sole” estremamente naturale. La formula lavora intensamente sull’idratazione e regala un effetto volume naturale che rimpolpa i tessuti senza appiccicare.

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