Leggera e fresca, l’acqua profumata è l’alternativa delicata, ma avvolgente al profumo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock L'acqua profumata è leggera e persistente, l'alternativa al profumo

Ora che è arrivata l’estate, che si tratti di make-up e skincare le formule vanno alleggerite e a questa regola non possono sottrarsi neanche i profumi. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla nostra fragranza preferita, ma scegliere la sua versione più leggera che è racchiusa nell’acqua profumata per il corpo. A renderla perfetta per l’estate è il fatto che è molto più delicata, ma riesce a lasciare lo stesso la scia senza l’intensità tipica delle note presenti nei profumi.

La texture sottile priva di alcool (o con una percentuale molto bassa) una volta indossata sembra quasi impalpabile ed è accompagnata da una vasta scelta di fragranze. Esattamente come i profumi, l’acqua profumata è caratterizzata da differenti famiglie olfattive che vanno da quelle più fresche tipiche delle note agrume, a quelle zuccherine per chi apprezza le fragranze fruttate o gourmand, fino a quelle primaverili se sei appassionata di note floreali.

A renderle un must in estate, poi, è anche il pack che a differenza del classico profumo è decisamente minimal e facile da mettere in borsa o valigia perché non è realizzato in vetro. Se ancora non hai trovato la tua acqua profumata che ti accompagnerà nei prossimi mesi siamo qui per aiutarti nella scelta perché abbiamo scovato online 10 fragranze che in poco tempo sentirai come tue.

Vera Wang, Green Tea and Pear Blossom

Partiamo da una fragranza floreale che ha riscosso successo online con oltre 11 recensioni positive: Vera Wang Green Tea and Pear Blossom. L’acqua profumata è tra le più popolari perché è fresca e moderna e il merito va alla miscela di tè verde, fior di pero e legno di sandalo. Per far risaltare di più le note ti sveliamo un piccolo segreto: spruzzala sulla pelle ben idratata e durerà di più.

DKNY, Women

Se sei una fan del profumo DKNY Woman di sicuro questa estate nella tua routine di bellezza non mancherà l’acqua profumata della stessa linea che è molto più leggera rispetto al profumo. Anche questa appartiene alla famiglia olfattiva floreale, ma alleggerita con note frizzanti. La sensualità tipica della betulla bianca viene mitigata dalla vivacità dell’arancia sanguigna e del pomodoro maturo. L’ultimo tocco spetta alla vodka ghiacciata.

DKNY Women L'acqua profumata riprende le note del profumo

Perlier, Fresia di Lanzarote

Uno dei brand più apprezzati è Perlier e si conferma un must anche quando si tratta dell’acqua profumata che ha nel suo catalogo moltissime profumazioni, ma a conquistarci è stata quella alla Fresia di Lanzarote. Il suo profumo sottile e avvolgente regala una sensazione piacevole sulla pelle senza essere mai invadente, anzi molto discreta e femminile. Perfetta da indossare tutti i giorni.

Offerta Perlier Fresia di Lanzarote L'acqua profumata delicata e femminile

Nautica, Coastal Crush Peach Bite

Se ti piacciono i profumi fruttati e quelle note dolci e zuccherine che lasciano sulla pelle, ti consigliamo di provare questa estate l’acqua profumata di Nautica, Coastal Crush Peach Bite. La deliziosa nota di testa della pesca è accompagnata dal bergamotto che dona un po’ di freschezza, mentre a dare carattere ci pensano il mughetto, il muschio cremoso e i legni biondi. Per avere un’esperienza inebriante spruzza l’acqua anche sui capelli.

Nuxe, Sun

Lo avrai apprezzato come solare, ora Nuxe ti stupirà anche con l’acqua profumata Sun che riprende le fragranze tipiche dei solari. Ad aprire arrivano l’arancio dolce e il petit grain, a seguire sarai deliziata dal cuore di cocco e fiori di Tiarè, per concludere con vaniglia e muschio. Praticamente ti sembrerà di stare ai tropici grazie anche al flacone che riprende i colori del tramonto.

Offerta Nuxe Sun L'acqua profumata che ci riporta ai tropici

Acqua di Sorrento, Terrazza su Capri

Il nome di questa acqua profumata ci dice già tutto sulla sua essenza. La fragranza si ispira all’eleganza senza tempo tipica di Capri ma anche alla sua frizzantezza. A livello di note si traduce in un’acqua che conquista con il mandarino frizzante per poi declinare verso la dolcezza della fresia e della camelia. Il mix dà vita a una fragranza persistente da indossare sempre perché non risulta mai invadente.

Adidas, Vibes Happy Feel

Adidas è un brand che non ha bisogno di presentazioni per quel che riguarda i capi d’abbigliamento e le scarpe, ma sa anche stupirci con l’acqua profumata. Ideale per chi ha un animo sportivo, Vibes Happy Feel ha note floreali di tè al gelsomino che si combinano con quelle agrumate della scorza di pompelmo. Un mix energizzante che ti regala subito una sensazione di benessere.

Victoria’s Secret, Bare Vanilla

Le abbiamo imparate a conoscere recentemente, ma nel giro di poco sono diventate le fragranze preferite di molte di noi proprio per il loro carattere zuccherino e dolce. Stiamo parlando delle fragranze gourmand che lasciano il segno anche nella versione più soft delle acque profumate e a rappresentarle al meglio c’è quella di Victoria’s Secret, Bare Vanilla. Appena la indosserai verrai subito avvolta da questa fragranza grazie alla presenza dei fiori di melo che si alternano all’orchidea bianca e allo zucchero filato. Quello che va a dare carattere all’acqua però sono le note di chiusura come la vaniglia montata e l’ambra.

Elizabeth Arden, Green Tea

Molte acque profumate sono la versione più leggera dei profumi che hanno reso famoso il marchio e Green Tea di Elizabeth Arden non fa eccezione. La freschezza dell’eau de parfum è ripresa e amplificata nell’acqua per un’esperienza rinfrescante fin dalla prima applicazione. Rabarbaro, menta, buccia d’arancia e limone sono il punto di partenza della fragranza che regala immediatamente una sensazione di vivacità. Ad addolcire ci pensa il cuore floreale con gelsomino, garofano e muschio che permettono al profumo di rimanere sulla pelle e di lasciare la scia. Il tè verde, poi rivitalizza e rinfresca.

Chanson d’Eau, Les Eaux du Monde Coconut

Se le vacanze sono ancora lontane, ma vuoi già sentirti in totale relax, l’acqua tropicale Chanson d’Eau, Les Eaux du Monde Coconut ti porterà immediatamente sulle spiagge delle Maldive e la potrai usare sul corpo e sui capelli per un’esperienza completa. La miscela si concentra sulla dolcezza del cocco rinforzato dalle note di pera tostata e sandalo, ma a dargli carattere arrivano le fragranze legnose e ambrate per un viaggio sensoriale completo.

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