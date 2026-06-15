Fresca, leggera e che sa di estate, l'acqua profumata corpo e capelli che si di cocco e ananas è il prodotto must have per lui e per lei da portare ovunque

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La body&hair mist che sa di cocco e annas è in sconto

Quando si parte non c’è mai lo spazio necessario per avere tutto quello che serve o che si vorrebbe. Ed ecco che con un solo prodotto potete donare un profumo unico a corpo e capelli, sia per lei che per lui, ottimizzando lo spazio in valigia ma con la sicurezza di avere ovunque voi siate una fragranza che sa di estate e che si indossa da mattina a sera con una sola spruzzata. Parliamo dell’acqua profumata body & hair mist di Calvin Klein, Silky Coconut, un profumo unisex che sa di cocco e ananas, dolce al punto giusto e che richiama all’estate non appena lo si indossa.

Offerta Calvin Klein L’acqua profumata che sa di cocco e ananas

CK Silky Coconut Hair & Body Perfume Mist, l’acqua profumata che sa di estate

Un’acqua profumata che si utilizza sia sul corpo che sui capelli, donando un alone di freschezza e dolcezza a chiunque lo indossa, senza essere invasiva ma permettendovi di avere una profumazione di fondo leggera e frizzante, perfetta per questa stagione calda e per le vostre giornate di sole, sia al mare che in città.

Ed è esattamente questa la differenza tra un classico profumo e una body & hair mist, la sua leggerezza e la minor concentrazione di oli essenziali profumati, cosa che rende la mist un prodotto molto più adatto all’estate, più fresco sulla pelle e leggero a livello olfattivo, quasi come fosse un velo.

CK Silky Coconut Hair & Body Perfume Mist, infatti, è un profumo arioso e rinfrescante, che sa di cocco fresco, il frutto tipico dell’estate e che rimanda subito l’immaginazione alla spiaggia, ma che si fonde anche con le note morbide di Musk, per donarvi una fragranza che sia allo stesso tempo pulita ma anche audace, rinfrescante ma allo stesso tempo vellutata e avvolgente.

Com’è fatta questa body&hair mist estiva

Una fragranza gourmand, che sa di cocco e ananas, un mix perfetto per l’estate e per donare alla pelle e ai capelli un profumo che ricorda le giornate in spiaggia e gli aperitivi di fronte al mare, ma che è anche l’unione perfetta tra muschio, cashmeran e note di ambra grigia, garantendo un’avvolgenza unica, come fosse una seconda pelle, ma con un tocco clean e leggero davvero irresistibile.

Una fragranza che non è solo un profumo per pelle e capelli, ma che è anche un’acqua di bellezza, dal potere idratante ed emolliente, garantendo a entrambi di mantenersi ben idratati e morbidi durante questa stagione calda, sia che la si utilizzi di giorno che di sera.

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Come si utilizza l’acqua profumata di Calvin Klein

Un’acqua profumata da utilizzare all’occorrenza, prima di uscire di casa al mattino ma anche durante il giorno se si vuole ravvivare il profumo, e da vaporizzare sia sul corpo che sui capelli, avendo cura però di non applicarla sulle ascelle (no, non è un deodorante e non funziona allo stesso modo).

Un prodotto che trovate adesso in sconto ma che una volta provato vi sarà difficile non voler usare ogni giorno, donando al vostro look un tocco di profumo estivo che richiama al mare e al sole anche in città, e che vi farà vivere questa stagione con una leggerezza e freschezza totale.

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