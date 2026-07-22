Anticipazioni Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, la scaletta e gli ospiti del 22 luglio

Radio2 Live - Il cielo è sempre più blu omaggia Rino Gaetano con tanti ospiti e canzoni emozionanti.

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IPA Noemi

Il 22 luglio va in scena Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, lo show musicale che ha come scopo quello di omaggiare il grande Rino Gaetano, il cantautore scomparso 45 anni fa. Un programma ricco di ospiti, con tanta musica ed emozioni.

Anticipazioni Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu del 22 luglio: l’omaggio a Rino Gaetano

L’appuntamento con Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu è per il 22 luglio alle 21.20 su Rai 2. A condurre la serata Ema Stokholma e Gino Castaldo, affiancati da grandi artisti come Michele Bravi, Noemi, Le Vibrazioni e Sarah Toscano.

L’evento è stato registrato a Cosenza in piazza XV Marzo, lo scorso giugno, e ora approda in televisione. Si tratta, come anticipato, di una sorta di viaggio musicale alla scoperta di Rino Gaetano. L’artista, nato a Crotone, era legatissimo alla Calabria.

Cantautore di brani immortali come Ma il cielo è sempre più blu, Gianna e A mano a mano, Rino Gaetano aveva solamente 30 anni quando morì in un tragico incidente stradale a Roma. Era il 2 giugno del 1981. Da allora sono trascorsi 45 anni, ma nessuno ha mai dimenticato la sua musica e la sua genialità.

La trasmissione prende spunta proprio da una delle canzoni più famose dell’artista, diventata immortale e conosciuta in tutto il mondo. Un viaggio supportato da tantissimi artisti che presenteranno i loro brani e, al tempo stesso, renderanno omaggio a Rino Gaetano.

La scaletta e gli ospiti di Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu

La scenografia dell’evento è stata firmata da Salvo Ingala e rappresenta un’onda che, idealmente, abbraccia tutta la piazza. Si tratta del primo live firmato da Rai Radio2 e la lista degli ospiti musicali è lunghissima.

La scaletta di Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu:

Gabry Ponte

Noemi

Fabrizio Moro

Sarah Toscano

Le Vibrazioni

Michele Bravi

Aiello

Eugenio in Via Di Gioia

Serena Autieri

Peppe Voltarelli

Santamarea

Francamente

Senhit

Alessandro Gaetano

La scaletta dunque comprende tantissimi artisti com Le Vibrazioni, Michele Bravi e Sarah Toscano. Spicca il nome di Noemi che vedremo sul palco dopo l’incidente di qualche giorno fa. L’evento musicale infatti è stato registrato prima che l’artista romana cadesse per sbaglio dal palco, finendo in ospedale.

Cosa è successo? Noemi stava cantando il brano Briciole quando, per avvicinarsi di più al suo pubblico, ha superato il microfono, avvicinandosi all’estremità del palco. Poco dopo ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. Immediati i soccorsi e il ricovero presso l’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

“Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista – ha commentato lei su Instagram, mostrandosi in ospedale -. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”.

Secondo quanto svelato dal primario di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale in cui è stata ricoverata la cantante avrebbe riportato un trauma cranico oltre ad un trauma al bacino e al polso destro. Ora l’artista romana dovrà riposarsi, restando per un po’ lontana dal palco con lo scopo di riprendersi al meglio.