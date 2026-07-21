Tim Summer Hits, anticipazioni del 21 luglio: la scaletta di stasera

IPA Andrea Delogu e Carlo Conti

L’estate della musica non si ferma. Dopo il successo del primo appuntamento andato in onda venerdì scorso, torna già stasera, martedì 21 luglio, il Tim Summer Hits, grande show canoro di Rai 1. E la seconda serata non tradisce lo spirito della prima, pronta a regalare tormentoni, ospiti e tanta energia, sempre sotto la guida della coppia più affiatata dell’estate televisiva: Andrea Delogu e Carlo Conti. Il cast, anche questa volta, promette scintille.

La scaletta di stasera: tutti gli artisti sul palco del Tim Summer Hits

Dopo l’appuntamento di venerdì, in cui abbiamo assistito al ritorno commovente di Angelina Mango, la line-up di martedì 21 luglio del Tim Summer Hits prevede sempre generi e stili differenti e affianca le voci più giovani e virali del momento ai grandi protagonisti che hanno fatto la storia della musica italiana; una scaletta per accontentare davvero tutti, dai più piccoli ai nostalgici. Di seguito l’elenco degli artisti che si esibiscono stasera, in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alex Britti

Benji & Fede

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Francesco Gabbani

J-Ax

LDA & Aka 7even

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Paola Iezzi

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sayf

Tormento

Tredici Pietro

Dai big intramontabili come Raf, Alex Britti e i Negramaro, alle regine dell’estate come Emma, Noemi ed Elettra Lamborghini, fino alla scena rap e urban rappresentata da Ernia, Rkomi e Rocco Hunt. Non manca il gusto per il tormentone scanzonato, marchio di fabbrica di artisti unici come Cristiano Malgioglio e J-Ax, né lo spazio riservato ai talenti più recenti, da LDA e Aka 7even fino a Nicolò Filippucci. E naturalmente non dimentichiamo che ogni appuntamento viene accompagnato dal “quiz” del dietro le quinte; a rispondere alle domande sugli ospiti è Carlo Conti.

Dove vedere il Tim Summer Hits

L’appuntamento è fissato per la prima serata, con la messa in onda su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa; lo spettacolo sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce guardarlo da pc, tablet o smartphone, oltre che in diretta radiofonica su Rai Radio2. Il dietro le quinte della serata viene infatti raccontato con collegamenti, interviste e contenuti riservati direttamente dal backstage, un modo per vivere l’evento anche da un’angolazione diversa.

Al timone, come da tradizione ormai consolidata, ci sono loro: Carlo Conti e Andrea Delogu. Insieme accompagnano il pubblico lungo tutta la serata, presentando gli artisti e commentando i successi delle classifiche di questa stagione. Lo show è stato registrato nel cuore di Roma, tra le meraviglie di Piazza del Popolo, uno degli angoli più suggestivi della Capitale, oltre che un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Dopo il secondo appuntamento odierno, il programma proseguirà con altre due date nelle settimane a venire (venerdì 24 e venerdì 31 luglio), prima di salutare il pubblico con una puntata speciale dedicata ai momenti più belli dell’intera edizione, una sorta di antologia delle esibizioni più applaudite, prevista invece per il 7 agosto, per scandire l’estate con i tormentoni che ci fanno ballare e, naturalmente, le canzoni di Sanremo che non abbiamo dimenticato.