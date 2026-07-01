Abiti da cerimonia a schiena nuda, cosa indossare sotto il vestito

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Un abito schiena nuda

Gli abiti da cerimonia a schiena nuda sono molto amati non solo dalle spose, ma anche dalle invitate ai matrimoni estivi. Questi modelli risultano infatti sensuali ma non volgari, e sono perfetti sia per eventi diurni che serali.

Tuttavia, optare per un abito a schiena nuda spesso significa anche trovarsi a fare i conti con un dilemma tutt’altro che semplice: qual è la biancheria migliore da indossare? Le soluzioni, fortunatamente, sono molteplici e per tutti i gusti.

Come scegliere la biancheria da indossare sotto un abito a schiena nuda

Tra i look preferiti dalle invitate a un matrimonio, ci sono senza dubbio gli abiti a schiena nuda. Rispetto a spacchi o profonde scollature, infatti, questi modelli riescono a risultare sexy ma non volgari, soprattutto se si tratta di un evento piuttosto formale.

Un abito backless va chiaramente selezionato in base alla fisicità di chi lo sfoggia, ma altrettanto delicata è la scelta della biancheria da indossare per un effetto naturale e che non comprometta la silhouette del modello scelto.

I vestiti (anche quelli da sposa) con la schiena scoperta potrebbero diventare complicati quando si tratta di intimo, specialmente per chi ha un seno generoso. Si può comunque optare per reggiseni adesivi, modelli a schiena nuda o coppe cucite direttamente nell’abito in base alle proprie esigenze.

Attenzione anche agli slip, soprattutto se la scollatura posteriore scende molto: cercatene a vita bassa, in modo che non spuntino dal bordo superiore sulla schiena. Siete indecise sull’opzione migliore per voi? Ecco qualche consiglio.

Reggiseni adesivi, boob tape e copricapezzoli.

Le soluzioni più amate dai guru della moda per gli abiti a schiena scoperta sono supporti invisibili, coppe adesive e copricapezzoli. I moderni reggiseni adesivi sono progettati per sollevare e modellare senza fascia, restando impalbabili anche sotto tessuti sottili come seta e raso. Oltre alle soluzioni classiche, merita una menzione anche il boob tape, un nastro adesivo elastico, traspirante e ipoallergenico progettato appositamente per sollevare, modellare e sostenere il seno

Quando utilizzarli

Coppe e nastro adesivo da seno funzionano meglio quando sono soddisfatte alcune condizioni:

La pelle deve essere completamente pulita e asciutta, senza oli, creme o trucco per il corpo nella zona in cui l’adesivo verrà applicato. Anche una leggera crema idratante può compromettere la tenuta del capo. Bisogna fare pratica. Un test a casa, indossando il reggiseno, poi il vestito, sedendosi, camminando e alzando le braccia, permette di perfezionare il posizionamento e verificare se l’adesivo reggerà per una lunga serata. I capezzoli devono essere protetti ogni volta che si usa il boob tape. Il nastro medicale è pensato per la pelle, ma ha comunque bisogno di una barriera per evitare irritazioni.

I copricapezzoli, inoltre, si adattano meglio a seni piccoli o di medie dimensioni, non offrendo di fatto alcun sostegno. In compenso, offrono massima libertà, nessuna fascia o ferretto, e sono adatti anche ad abiti con tagli particolari.

Con quali abiti funzionano meglio

Gli abiti con cui si sposano meglio coppe e boob tape? Quelli completamente aperti sulla schiena o con scollature molto profonde, ma anche tagli asimmetrici e cut out dal design moderno. Per una cerimonia invernale, ad esempio, un abito di velluto senza schiena con scollatura profonda a V si adatta perfettamente a coppe adesive sagomate, perché il tessuto ricco nasconde eventuali segni dell’intimo che riesce comunque a fornire un sostegno adeguato.

I copricapezzoli ultraleggeri color pelle, invece, possono essere quasi invisibili anche sotto tessuti estivi trasparenti. Gli stylist spesso li abbinano a shorts a metà coscia o shapewear minimale per creare una base di supporto leggera ma funzionale.

Reggiseni multifunzione

Quando la scollatura sul retro di un abito è importante ma non lascia la schiena totalmente scoperta, un reggiseno multifunzione è spesso la soluzione più comoda. I reggiseni multiuso sono infatti caratterizzati da spalline convertibili, che si possono posizionare in varie modalità in base alle proprie esigenze. Questi capi andranno benissimo sia se indosserete un abito con scollo halter all’americana, sia se prevedete cut out o incrociature sul retro.

Quando sceglierli

Scegliendo un reggiseno multiuso, il supporto si collocherà sotto l’apertura della schiena del vestito, mentre le coppe funzioneranno come una normale bralette senza spalline. Questa soluzione è particolarmente adatta per chi non vuole rinunciare al sostegno, poiché molti modelli sono disponibili anche con il ferretto. La sensazione, quindi, è quella di un reggiseno tradizionale ma meglio strutturato.

Con quali abiti si sposano bene

Queste soluzioni sono adatte ad abiti da cocktail sartoriali, jumpsuit con aperture sulla schiena e abiti da giorno con inserti e trasparenze sul retro. Il compromesso è la visibilità. Se lo scollo sulla schiena scende sotto la vita naturale o il tessuto è trasparente, anche una fascia bassa può comunque vedersi. In questi casi, un body senza schiena o una soluzione adesiva è più pulita.

Body a schiena scoperta e intimo modellante

Per look completamente a schiena nuda e molto curati, soprattutto nell’abbigliamento da sposa e da sera, body e shapewear aperti sul retro spesso rappresentano la soluzione più elegante e di maggiore qualità.

Quando sceglierli

I body a schiena nuda sono progettati per modellare il busto, sostenere il seno e sparire sotto scollature profonde grazie a cuciture strategiche e bordi minimal. Lo shapewear da matrimonio ed eventi, in particolare, mira a bilanciare sostegno e comfort utilizzando tessuti traspiranti e inserti studiati per permettere di muoversi e ballare per ore mantenendo una silhouette pulita.

L’intimo modellante di brand specializzati (come il celebre Skims di Kim Kardashian) utilizza tessuti tecnici e zero cuciture per eliminare segni visibili sotto abiti aderenti.

Attenzione a qualche piccola leggerezza: questi indumenti offrono una copertura maggiore, ma devono adattarsi perfettamente al taglio dell’abito. Prestate quindi particolare cura a lunghezza ed eventuali cut-out. Inoltre, poiché offrono un sostegno minimo, richiedono che il vestito abbia una certa struttura interna.

A quali abiti abbinarli

Il bodywear modellante può sposarsi benissimo con abiti in tessuto leggero come il satin e con aperture sul retro. Un body a schiena bassa con scollatura profonda e slip a perizoma, ad esempio, potrebbe affusolare il punto vita e sostenere il seno restando invisibile su schiena e fianchi.

Il vantaggio di una soluzione di questo tipo risiede anche nella versatilità. Un body intimo può essere utilizzato anche sotto jumpsuit o pantaloni a vita alta da indossare quotidianamente.