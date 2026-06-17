Angelina Jolie scultorea in nero senza spalline, la schiena nuda e sensuale mostra i tatuaggi

L'attrice è apparsa come una vera diva fuori dal Whitby Hotel: abito nero scultoreo con schiena nuda e occhiali da sole

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IPA Angelina Jolie

Angelina Jolie sa bene come farsi notare anche con un semplice abito nero: lo ha dimostrato ancora una volta a New York per presentare il suo ultimo film, Couture. Apparsa fuori dal Whitby Hotel, l’attrice ha posato per i flash dei fotografi e per la gioia dei numerosi fan accorsi a salutarla, mostrandosi come una vera diva, sensuale e irresistibile.

Angelina Jolie, abito nero e schiena nuda: sensualissima

Quando ti chiami Angelina Jolie basta poco per attirare tutti gli sguardi su di te. L’occasione? L’ultima presentazione del suo film Couture, questa volta a New York, dove la diva di Hollywood non ha deluso le aspettative con un look semplice ma d’impatto.

L’attrice ha infatti sfoggiato un abito da sera nero, drappeggiato e senza spalline, abbinato a delle décolleté in vernice con cinturino alla caviglia di Tom Ford by Haider Ackermann, brand al quale è sempre più legata. In Cina per la Shanghai Fashion Week 2026, Angelina Jolie aveva indossato, in qualità di prima brand ambassador, un abito bianco satinato a portafoglio.

Scelta opposta e più audace invece per la presentazione del suo ultimo film al Whitby Hotel: sensualissima, Angelina Jolie ha mostrato i tatuaggi con grande disinvoltura, con quel tocco di femminilità a cui non rinuncia mai, per completare l’outfit con degli occhiali da sole a goccia.

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Il volto di Hollywood è sempre più affezionato al suo biondo – frutto di un sapiente lavoro che mixa alla perfezione sfumature dorate che si sono raffreddate negli ultimi mesi – messo in risalto ancora di più dalla chioma lasciata quasi sempre sciolta, con una riga di lato e onde morbide, da vera diva di altri tempi. Una scelta che sembra parlare chiaro: abbandonare il castano di qualche anno fa per abbracciare toni più chiari che rendono i suoi lineamenti più morbidi, conferendole un’aria sempre più eterea, da copertina.

La scelta del nero e dei capi classici

Angelina Jolie è un’artista che non ha più nulla da dimostrare: a cinquant’anni l’attrice ha scelto uno stile ben definito, che ha studiato nel tempo. Una palette fatta di colori neutri, di tanto bianco e soprattutto nero, nessuna stampa e forme ben strutturate che definiscono la sua silhouette.

Il total black è una scelta che paga sempre e che dimostra che la semplicità non è banalità: l’attrice punta su capi classici, ma arricchiti da dettagli sempre diversi. Lo ha fatto sul red carpet del Festival di San Sebastian, scegliendo un abito nero in velluto, con scollo a V e bretelle sottili, e l’ha fatto anche questa volta con un abito drappeggiato ma che lascia la schiena scoperta per mettere in risalto i suoi numerosi tatuaggi, che più che un vezzo estetico raccontano la sua storia.

E anche quando calca i red carpet più prestigiosi osa senza mai oltrepassare il limite, mantenendo la sua allure eterea: una scelta dettata da uno stile chic e raffinato, minimal, senza eccessi, ormai una firma di Angelina Jolie.