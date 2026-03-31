Angelina Jolie conquista Shanghai con un rossetto rosso: il look total white con labbra scarlatte

A distanza di qualche anno Angelina Jolie è tornata nei panni di "Maleficent" per la Fashion Week di Shanghai, o quasi: tutto sulla combo abito bianco e rossetto rosso che ha convinto tutti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Angelina Jolie alla Shanghai Fashion Week 2026 da Tom Ford

Ad Angelina Jolie basta ancora la sua sola esistenza ad avere ogni sguardo nei dintorni puntato su di sé. Se poi indossa un rossetto rosso fuoco allora il ruolo da assoluta protagonista è a dir poco inevitabile: in Oriente, durante uno degli eventi più esclusivi della Settimana della Moda di Shanghai, l’attrice è apparsa accanto al direttore creativo di Tom Ford — Haider Ackermann — in veste di Global Ambassador del brand e la sua mise, per quanto essenziale, ha lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo perché.

Angelina Jolie a Shanghai era una visione: abito bianco e labbra rosse “alla Maleficent”

In Cina per la Shanghai Fashion Week 2026, Angelina Jolie ha preso parte ad un evento targato Tom Ford confermando di intrattenere un legame sempre più stretto con il mondo della moda.

Lì in qualità di prima brand ambassador, ruolo che le appartiene dall’agosto 2024, quando la maison statunitense l’aveva scelta per rappresentare la propria visione di bellezza e lusso moderno segnando un momento storico, l’attrice ha adottato un look in realtà molto minimal, bianco come Pantone vuole, ma che non ha potuto che catalizzare l’attenzione generale.

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Focus della tenuta era un lungo abito bianco satinato dalla silhouette sartoriale, un modello a portafoglio, con cintura in tessuto a cingere la vita, chiaro e luminoso come il suo biondo, a nascondere le pumps nere affilate. L’unico e solo tocco di colore, che però bastava e avanzava, era un rossetto rosso scarlatto sulle labbra. Scelte di stile, queste, che poco casualmente rispecchiano per filo e per segno quell’estetica classica ma sofisticata che il brand diretto da Haider Ackermann sta proponendo attraverso le sue ultime collezioni.

Da sempre fedele al nude, come fosse un vero e proprio marchio di fabbrica, in un intervallo che spaziava senza troppe eccezioni dal beige al color miele, un rossetto rosso così su Angelina Jolie non si vedeva da parecchio. Forse dal 2019, l’epoca di Maleficent 2.

Malgrado l’aura eterea ad aleggiare attorno all’interprete, la sua apparizione nella città cinese non ha potuto che evocare proprio quell’immagine magnetica da pericolosissima Femme Fatale. Il che, forse perché in quelle letali vesti l’abbiamo amata, forse perché qualsiasi cosa addosso a lei renderebbe in modo strepitoso, le si addice senz’altro.

Per le più curiose: si tratta del Runway Lip Color di Tom Ford nella shade “16 Scarlet Rouge”, una tonalità piena e vibrante che si accende in maniera sorprendente se in contrasto con una pelle diafana.

Sul nuovo biondo ghiaccio di Angelina Jolie, che entro breve sarà tendenza assoluta

Dopo anni di castano profondo e brillante, quello di Angelina Jolie a Shanghai, negli ultimi tempi sempre più tesa verso il biondo, è parso il risultato di una metamorfosi a tutti gli effetti.

Il look attuale sembra addirittura segnare l’abbandono — forse ufficiale — dei riflessi caldi, in favore di una sfumatura cenere praticamente ghiacciata. Una tinta, questa, che splendeva in modo particolare da sopra al bianco del vestito in satin, sulla chioma sciolta acconciata con una riga laterale quasi esasperata, a richiamare l’età d’oro di Hollywood, e che abbiamo ragione di credere diverrà presto la più richiesta della primavera 2026.

Per la bella stagione appena cominciata le tendenze capelli biondi stanno mantenendo a gran sorpresa una palette luminosa e sofisticata, che si aggira tra tonalità calde e avvolgenti e biondi glaciali e metallici, con un occhio particolare alla personalizzazione, esattamente come si vede sull’attrice e attivista: è solo questione di tempo, non c’è dubbio.