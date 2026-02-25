Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

In un gelido inverno acceso da vividi lampi di colore, ha certo stupito assistere alla proclamazione di un neutro come Pantone dell’anno: elevandosi con la sua aura eterea e leggera sopra ai tanti rossi, verdi e blu, il Cloud Dancer — così si chiama la tonalità cardine di questo 2026 — ha rappresentato per tutti il più grande dei colpi di scena. Un bianco, né troppo cado né troppo freddo, che nel caos quotidiano si propone come l’istantanea dose di calma e benessere di cui, più o meno consapevoli, necessitiamo.

E la cosa migliore di tutto questo, parola dell’haute couture, è che funziona: superata la prima e del tutto normale diffidenza, è comprovato che indossare anche un solo capo candido infonda estremi pace ed equilibrio. Non senza una massiccia quantità di glamour. Provare per credere, e si dà il caso che noi siamo qui proprio per questo.

Il bianco è il grande must-have del 2026: come indossarlo questo inverno

Una simbolica carta bianca alla creatività: è così che va inteso il trionfo, dal lontano 1999, di una sfumatura di bianco come colore Pantone dell’anno. Una scelta che assomiglia tanto ad un paradosso guardando alla moda cromatica in vigore, ma che è in realtà un fedelissimo specchio del nostro tempo. Un invito alla calma, una pagina ancora da scrivere, che da un punto di vista prettamente fashion è quasi sorprendente: trattandosi di un “non colore” questo neutro luminoso si presta ad innumerevoli abbinamenti e stili, e le passerelle non avrebbero potuto accoglierlo meglio di così.

Dunque, bianco d’inverno? Assolutamente sì, a quanto pare. Dimentichiamo insieme quell’antico preconcetto secondo il quale si tratti di una nuance vietata quando le temperature iniziano a calare a picco, perché quest’anno è lui la risposta più giusta alle giornate uggiose ed alle solite tenute scure assemblate all’ultimo minuto. Luminoso, sofisticato e finanche incredibilmente versatile: dai capispalla di stagione alla fitta categoria knitwear, le possibilità per indossarlo bene — e con fantasia —sono pressoché infinite.

In lui vive dopotutto un equilibrio di opposti: rigore e delicatezza, realismo e sogno. Vicino alle altre tonalità il bianco si contamina, si illumina, si arricchisce di ombre. Parliamo di un codice universale, di una presenza silenziosa ma statement, di quella tinta che meglio di ogni altra traduce il desiderio di un effettivo “reset estetico”, simboleggiando il ritorno all’essenziale una volta assunta la consapevolezza che è la semplicità stessa la più alta forma di complessità.

Sempre un passo avanti, l’alta moda è parsa aver intercettato questo dilagante bisogno di serenità molto tempo prima della ufficiale rivelazione del colore cardine del 2026, inviando in passerella un’esercito di capi immacolati pronti ad irradiare luce in ogni dove, per rischiarare in un attimo il grigiore tipico dell’inverno.

Il cappotto chiaro, dal panna al color ghiaccio

Secondo la visione di Max Mara basta appena un cappotto latteo per cambiare da subito le sorti di un look, da giorno o da sera che sia: da indossare sempre come assoluto protagonista, quale è per natura, può rappresentare la degna conclusione di un total white oppure accendere abbinamenti di diverso colore, nel segno del neutro ma anche vibranti.

La borsa bianca, per rischiarare il look con un tocco d’eleganza

Nella difficile scelta della propria It Bag del cuore se c’è una tonalità neutra da prediligere, oltre al nero, una che non passa mai di moda, tornando immancabilmente al centro della scena, questa è senza ombra di dubbio il bianco. Si tratta del resto di un (non)colore di impatto, che trasmette leggerezza ed eleganza simultaneamente, dal fascino effortless e senza tempo, e che specie se applicato ad una borsetta di tendenza è l’ideale per completare i look più diversi.

In perfetto equilibrio tra stile classico e contemporaneo, chic ma a anche casual, una borsa bianca può rivelarsi nel guardaroba un vero passepartout: esalta qualsiasi altra cromia, si adatta al mood generale e tutto questo senza mai risultare scontata, inadatta o poco coerente. Che sia una mini bag oppure un modello XXL, un secchiello o una bassotto, con lei ogni dubbio di stile sarà risolto in tempo zero.

L’abito in maglia immacolato, una vera coccola

GUESS Elisabeth Dress Abito in maglia bianco

Vi è un lato positivo perfino nelle temperature poco indulgenti che caratterizzano la fredda stagione, e questo è di sicuro il panorama knitwear: crogiolarsi nel tepore di un sofficissimo capo in maglia è una sensazione davvero impagabile, amplificata al massimo dai tagli ipermoderni ed i volumi cocoon che caratterizzano la moda di oggi.

Silhouette, queste, che riescono ad essere esaltate anche di più dal candore dei bianchi: ogni gradazione esistente, dal latte all’avorio, restituisce con ancora maggiore forza quella tenera illusione che sa di coccola e di conforto che rende tanto speciali indumenti del genere.

Sacai ha esteso questo stesso concetto alla passerella, facendo del layering e della giusta dose di stravaganza i propri strumenti principali: come si vede, a contribuire al risultato finale sono una camicia color panna, una borsa nera e delle ballerine in pelo scelte in marrone cioccolato.

Il coordinato total white, come primo alleato salva-look

Quando si hanno a disposizione troppo poco tempo e scarsa fantasia, avere nell’armadio qualche coordinato in maglia da poter giocare come ultima carta è letteralmente la salvezza. Secondo le passerelle di stagione i più cool sono neutri, probabilmente anche perché aprono davanti a noi innumerevoli possibilità di styling: longuette e pullover, pantaloni e maglione o minigonna e gilet poco importa, basta si tratti di un completo morbido, facile da vestire — nonché da abbinare — e piacevole da sentire addosso.

Gli stivali bianchi, la scelta da trendsetter

IF Stivali alti eleganti kitten heels Stivali bianchi con gambale largo e kitten heels

Secondo il modesto parere di ogni trendsetter in circolazione, i veri protagonisti sulla scena delle calzature invernali sono di certo gli stivali bianchi: questi non hanno solo dominato le ultime passerelle ma, subito dopo, si sono diretti a passo svelto verso la conquista dello street style. Come mai piacciono tanto? Forse per la loro intrinseca capacità di aggiungere un tocco originale ad ogni ensemble. Dalla variante in pelle con tacco vertiginoso a quella caratterizzata da punta squadrata, alti fin sopra il ginocchio oppure in versione ankle boots, sono loro quell’accessorio su cui poter investire senza troppi sensi di colpa.

